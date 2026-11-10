Unter dem Motto „Steuerwissen für Macherinnen – Einfach. Verständlich. Praxisnah.“ lud FiW-Bezirksvorsitzende, Veronika Nutz, Unternehmerinnen aus der Region zu einem informativen Vortragsabend nach Hainfeld ein. Das Interesse war groß und die Teilnehmerinnen nutzten die Gelegenheit, ihr Wissen in steuerlichen Fragen zu vertiefen.

Steuerberaterin Verena Killmaier vermittelte in ihrem Vortrag komplexe steuerliche Themen auf verständliche und anschauliche Weise. Anhand zahlreicher Praxisbeispiele zeigte sie auf, welche steuerlichen Aspekte für Unternehmerinnen besonders relevant sind und wie sich Chancen frühzeitig erkennen und nutzen lassen. Ganz nach dem Motto: „Steuern verstehen. Chancen nutzen.“

Neben wertvollen fachlichen Impulsen bot die Veranstaltung auch Raum für persönliche Gespräche und den Austausch mit anderen Unternehmerinnen. Gemeinsam wurde ein Abend gestaltet, der nicht nur Wissen vermittelte, sondern auch neue Kontakte und Anregungen für den Unternehmensalltag brachte.

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© WKNÖ FiW-Bezirksvorsitzende Veronika Nutz mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmer

© WKNÖ FiW-Bezirksvorsitzende Veronika Nutz (rechts) bedanke sich bei Steuerberaterin Verena Killmaier für den fachkundigen und praxisnahen Vortrag.