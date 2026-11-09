Tag der Elektrotechniker NÖ: „Zentrale Träger der Energiewende“

Landesinnungsmeister Manschein kann 350 Teilnehmer beim großen Branchentreffen begrüßen – Podiumsgespräch mit LH-Stv. Pernkopf und Gemeindebund-Präsident Pressl zu „Energiewende in den Gemeinden“

Von der Energiegewinnung bis zum Verbrauch, von intelligenten Netzen und Fragen der Speicherung bis zu E-Mobilität – „Unsere Elektrotechnikerinnen und -techniker sind einer der zentralen Träger der Energiewende.“ Und nicht zuletzt Expertinnen und Experten, wenn es ums Energiesparen geht. Das sagte Fritz Manschein, der Landesinnungsmeister der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker NÖ, beim „Tag der Elektrotechnik“ im Haus der Digitalisierung in Tulln. 350 niederösterreichische Elektrotechnikerinnen und Elektrotechniker sowie jugendlicher Berufsnachwuchs aus der Landesberufsschule Stockerau und der HTL St. Pölten nutzten die Gelegenheit, sich im Rahmen zahlreicher Vorträge und bei 40 Ausstellern Informationen über neueste Entwicklungen rund um ihre Branche zu holen.

"Kein Hindernisparcours für Unternehmen und Kunden"

Im Rahmen eines Podiumgesprächs mit LH-Stv. Stephan Pernkopf und Johannes Pressl, dem Präsidenten des NÖ Gemeindebunds, wurde das Thema „Energiewende in den Gemeinden“ vertieft. Niederösterreich werde seinen Weg zur Energiewende mit einem weiteren Ausbau der Netze und der erneuerbaren Energien konsequent fortsetzen, betonte Pernkopf. „An der Energiewende muss man konsequent arbeiten.“ Als Beispiel nannte er den weiteren Ausbau der Windkraft, bei der in den nächsten sechs bis sieben Jahren eine Verzweieinhalbfachung, unter anderem mithilfe von Repowering Projekten, umgesetzt werde. Daran sei nicht zu rütteln. Klar ist für Pernkopf auch, dass allfällige künftige Förderungen für Umstellungen auf nachhaltige Energiesysteme einfacher als zuletzt abgewickelt werden müssen. „Wir brauchen keinen Hindernisparcours für Unternehmen und Kunden, sondern einen Highway für Innovationen.“

"Partnerschaft" von Kommunen und Elektrotechnik-Branche

Kommunen seien als Standort etwa für Netze und Anlagen, als Verbraucher und als Verantwortungsträger für ihre Bürgerinnen und Bürger in vielfacher Weise mit der Energiewende verbunden, unterstrich Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl. „Die Potenziale sind enorm, müssen aber in vielen Fällen noch gehoben werden“, so Pressl. Entscheidend beim Erreichen von Einsparungen bei Energieverbrauch, Energiekosten und CO2-Ausstoß sei, sich das dafür notwendige Knowhow - zu holen, plädierte Pressl für eine enge „Partnerschaft“ der Kommunen mit Niederösterreichs Elektrotechnik-Branche.

WKNÖ-Vizepräsidentin drängt auf Planungssicherheit und weniger Bürokratie

Die Elektrotechnik hält unsere Systeme am Laufen. Wenn wir keinen Strom haben, geht gar nichts“, betonte auch Monika Eisenhuber, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ). Die Unternehmen bräuchten dafür „Planungssicherheit, die richtigen Rahmenbedingungen und nur so viel Bürokratie, dass sie zum Arbeiten kommen und nicht den ganzen Tag am Schreibtisch im Büro sitzen müssen“, so die WKNÖ-Vizepräsidentin.

Breites Vortragsspektrum

Das Vortragsspektrum beim „Tag der Elektrotechnik“ war breit und umfassend. Unter anderem ging es um das Energiemanagement für private Haushalte und KMU, „Stromspeicher – Theorie und Praxis“, „Notstrom und Blackout“ sowie „KI und kreative Intelligenz im Elektrikeralltag“.

Die Elektrotechnik ist eine der tragenden Säulen im niederösterreichischen Gewerbe und Handwerk und ökologisch und ökonomisch eine Schlüsselbranche in Sachen Energiewende. Insgesamt sind in Niederösterreich rund 3.100 Unternehmen mit aktiver Gewerbeberechtigung und knapp 10.000 Beschäftigten in der Branche aktiv.





© Tanja Wagner V.l.: Die Landesinnungsmeister-Stellvertreter Christian Berger und Günther Kober, Bundesinnungsmeister Christian Bräuer, LH-Stv. Stephan Pernkopf, Landesinnungsmeister Friedrich Manschein, WKNÖ-Vizepräsidentin Monika Eisenhuber und NÖ Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl.

© Tanja Wagner Volles Haus im „Haus der Digitalisierung“ in Tulln beim „Tag der Elektrotechnik NÖ“

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