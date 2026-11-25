Vor Kurzem besuchten WK-Mödling Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht und Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller die Freizeitanlage TOPGOLF Wien in Brunn am Gebirge. Im Rahmen eines Betriebsbesuchs tauschten sie sich mit Geschäftsführer Stefan Weinhofer über die Entwicklung des Unternehmens, das Konzept des „Social Entertainment“ und die Bedeutung des Standorts für die Region aus.

Seit mittlerweile zwei Jahren bietet TOPGOLF Wien ein innovatives Freizeitangebot, das Sport, Unterhaltung und Kulinarik verbindet. Das Erfolgsrezept: Gemeinsam eine gute Zeit verbringen, unabhängig von Alter, Vorkenntnissen oder sportlicher Erfahrung. „Man muss nichts können, um bei uns Spaß zu haben“, betonte Geschäftsführer Stefan Weinhofer. Moderne Technologie ermöglicht sowohl entspanntes Freizeitvergnügen als auch zielorientiertes Training für ambitionierte Golferinnen und Golfer.

Die beeindruckenden Zahlen sprechen für sich: 250.000 Golfbälle sind im Umlauf. Gleichzeitig können bis zu 600 Spielerinnen und Spieler die insgesamt zahlreichen Abschlagplätze nutzen. Für den reibungslosen Betrieb sorgen rund 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.