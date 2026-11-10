Unternehmensberaterin Sabine Linhart stellt „Klarheit schlägt Nettsein“ vor

Mit ihrem neuen Buch „Klarheit schlägt Nettsein – Warum Führung mehr Mut als Gefälligkeit braucht“ setzt die Unternehmensberaterin, Leadership Coach und Mediatorin Sabine Linhart ein klares Zeichen für moderne Führungskultur. Im Rahmen einer stimmungsvollen Buchpräsentation stellte die erfahrene Unternehmerin ihr Werk vor, das sich an Führungskräfte, Unternehmerinnen und Unternehmer sowie alle Menschen richtet, die Verantwortung übernehmen und ihre Wirkung bewusst gestalten möchten.

Zahlreiche Gäste aus Wirtschaft und Unternehmertum nutzten die Gelegenheit, mehr über die Hintergründe des Buches und den persönlichen Weg der Autorin zu erfahren. Unter den Besucherinnen war auch die Leiterin der Wirtschaftskammer Mödling, Andrea Lautermüller, die der Buchpräsentation beiwohnte. Durch den Abend führte Birgit Petross, die mit ihren Fragen spannende Einblicke in die Entstehung des Buches und die Gedankenwelt der Autorin ermöglichte.

Im Mittelpunkt des Buches steht die Überzeugung, dass wirksame Führung nicht durch Anpassung oder übermäßige Harmonie entsteht, sondern durch innere Klarheit, Haltung und die Bereitschaft, auch unbequeme Entscheidungen zu treffen. Sabine Linhart zeigt anhand persönlicher Erfahrungen, praxisnaher Beispiele und Reflexionsfragen auf, wie Führungskräfte ihre eigenen Werte schärfen, Verantwortung übernehmen und authentisch kommunizieren können.

„Viele Menschen scheuen Klartext aus Angst, andere zu enttäuschen. Doch gerade Klarheit schafft Orientierung, Vertrauen und echte Verbindung“, lautet eine der zentralen Botschaften des Buches. Dabei richtet sich die Autorin nicht nur an Managerinnen und Manager, sondern an alle, die sich selbst besser führen möchten.

Als Unternehmensberaterin, Leadership Coach, Mentorin und Sparringpartnerin begleitet Sabine Linhart seit vielen Jahren Menschen und Organisationen in Entwicklungs- und Veränderungsprozessen. In ihrem Buch verbindet sie persönliche Erfahrungen mit praktischen Impulsen für den Führungsalltag und lädt dazu ein, Haltung zu zeigen, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen bewusst zu treffen.