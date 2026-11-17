Wie vielseitig Selbstständigkeit sein kann, zeigte sich beim jüngsten Betriebsbesuch von Frau in der Wirtschaft: FiW-Bezirksvorsitzende Dagmar Zinner besuchte Birgit Lindner in Friedersbach und informierte sich über deren unterschiedliche Tätigkeitsbereiche.

Unter dem Motto „Sichtbarkeit, Gesundheit und Genuss“ verbindet Birgit Lindner mehrere berufliche Schwerpunkte. Als Social-Media-Mentorin unterstützt sie insbesondere Einzelunternehmer:innen bei ihrem professionellen Online-Auftritt. Ihr Angebot reicht von 1:1-Online-Beratung und Strategie-Workshops über Profilanalysen bis hin zur Content-Erstellung und Gestaltung von Canva-Vorlagen. Dabei legt sie besonderen Wert darauf, Social Media verständlich und unkompliziert zu vermitteln.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf ihrer Tätigkeit als RINGANA Frischepartnerin. Neben Pflegeprodukten und Vitalstoffen steht dabei auch Business-Mentoring im Mittelpunkt. Menschen zu begleiten, ihre Stärken sichtbar zu machen und sie in ihrer persönlichen wie beruflichen Entwicklung zu unterstützen, ist ein wesentlicher Bestandteil ihrer Arbeit.

Auch das Thema Genuss kommt nicht zu kurz: Als Thermomix-Beraterin bietet Birgit Lindner Beratung und Verkauf an. Beim Erlebniskochen verbindet sie frische Zutaten, gemeinsames Ausprobieren und bewussten Genuss.

Dagmar Zinner zeigte sich beeindruckt von der vielseitigen unternehmerischen Tätigkeit und wünschte Birgit Lindner weiterhin viel Erfolg, Freude und viele spannende Projekte.

Weitere Informationen: www.birgit-lindner.at