Bei einer Kooperationsveranstaltung der Wirtschaftskammer Mödling und des Autohauses Ebner in Brunn am Gebirge erhielten Unternehmerinnen und Unternehmer praxisnahe Einblicke, wie Künstliche Intelligenz dabei unterstützen kann, relevante Trends frühzeitig zu erkennen und für den eigenen Betrieb zu nutzen.

Unter dem Titel „Vorsprung durch KI-Trendscouting – Trends erkennen, Chancen nutzen“ lud die Wirtschaftskammer Mödling gemeinsam mit dem Autohaus Ebner nach Brunn am Gebirge. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie sich mittel- und langfristige Entwicklungen auf Unternehmen auswirken und wie KI dabei helfen kann, aus einer Vielzahl an Trends jene herauszufiltern, die für den eigenen Betrieb tatsächlich relevant sind.

Die beiden Vortragenden Wendelin Regau und Andreas Kornherr vom TIP der WKNÖ führten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zunächst in die Welt der Trends und Megatrends ein. Im Anschluss wurden unterschiedliche KI-Werkzeuge vorgestellt und anhand praktischer Beispiele gezeigt, wie diese im betrieblichen Alltag eingesetzt werden können. Eine Einführung in wirkungsvolle Prompting-Strategien sowie die Arbeit mit einem eigens entwickelten Trend-KI-Baukasten machten das Thema unmittelbar erlebbar.

„Gerade für kleinere und mittlere Unternehmen ist es entscheidend, neue Entwicklungen nicht nur wahrzunehmen, sondern frühzeitig zu überlegen, was sie konkret für das eigene Geschäftsmodell bedeuten. KI kann dabei ein wertvolles Werkzeug sein, um Trends schneller zu erkennen und daraus neue Chancen abzuleiten“, betont Martin Fürndraht.

Für den passenden Rahmen sorgte das Autohaus Ebner in Brunn am Gebirge. Geschäftsführer Sebastian Scheibl gab den Gästen Einblicke in das Unternehmen und die dort eingesetzten KI-Werkzeuge. Das Autohaus blickt mittlerweile auf 50 Jahre Unternehmensgeschichte zurück und bot damit einen besonders passenden Rahmen für eine Veranstaltung, bei der Zukunft, Innovation und unternehmerische Weiterentwicklung im Mittelpunkt standen.

„Tradition und Innovation sind kein Widerspruch. Gerade ein Unternehmen, das seit 50 Jahren erfolgreich am Markt besteht, zeigt, wie wichtig es ist, Veränderungen aufzugreifen und sich laufend weiterzuentwickeln“, so Andrea Lautermüller.

Den Abschluss bildete ein gemeinsames Get-together im Autohaus Ebner, das Gelegenheit zum persönlichen Austausch, Netzwerken und zu Probefahrten bot.