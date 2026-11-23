Die Firma W. Hamburger GmbH in Pitten ehrte ihre langjährigen MitarbeiterInnen sowie die Verabschiedung der Pensionisten im feierlichen Rahmen im Gasthaus Unger in Pitten.

Die Geschäftsleitung, die Vertreter der Wirtschaftskammer und der Arbeiterkammer sowie die Betriebsräte, sprachen allen Geehrten ihren herzlichen Dank, ihr Lob und ihre Anerkennung für die geleistete Arbeit aus. Seitens der Wirtschaftskammer NÖ, Bezirksstelle Neunkirchen, gratulierten Bezirksstellenobfrau Monika Eisenhuber, Bezirksstellenausschussmitglied Thomas Geldner und Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka sehr herzlich.