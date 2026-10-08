FRAU iDA gibt seinem Coworking-Angebot eine eigene Marke

Downloads Pressemitteilung Coworking Zwettl pdf

Seit 2020 ist die Waldviertler Frauenwirtschaft im Eventmanagement und Büroservice tätig. Am Zwettler Hauptplatz kann man bei „FRAU iDA“ auch flexible Arbeitsplätze, Büros sowie Räume für Meetings, Workshops, Seminare, Praxis und Veranstaltungen mieten. Mit der neuen Produktmarke „Coworking Zwettl“ soll dieses Angebot künftig eigenständiger und klarer nach außen kommuniziert und neue Zielgruppen angesprochen werden. Es soll noch deutlicher sichtbar werden, dass die Räumlichkeiten mitten in Zwettl allen offenstehen – Frauen und Männern, Selbstständigen und Unternehmen, Studierenden, Vereinen und Organisationen.

Infos unter: www.frau-ida.at