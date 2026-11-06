Wer nicht aufpasst, zahlt drauf – Steuertipps zum Jahresende

Unter diesem Motto stand ein Steuerinfoabend der WKNÖ-Bezirksstelle Baden, der auch dieses Jahr für volles Haus sorgte. Als Vortragende konnten Harald Schachl und Paul Heissenberger von der Steuerberatungskanzlei Pfeilgrau gewonnen werden, die den Gewerbetreibenden wertvolle steuerliche Ratschläge zum Jahresende gaben und danach für Einzelgespräche zur Verfügung standen. Auch das anschließende Netzwerken wurde intensiv von den Gästen genutzt.



