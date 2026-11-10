Wirtschaftsfaktor Pferd: Rechtliche Sicherheit für Einstellbetriebe

Welche Haftungsfallen lauern in der Einstellpferdehaltung? Was gilt bei der Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern? Antworten auf diese Fragen erhielten rund 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der gemeinsamen Infoveranstaltung „Rechtliche Rahmenbedingungen für niederösterreichische Einstellbetriebe“ von Wirtschaftskammer NÖ und Landwirtschaftskammer NÖ in der WKNÖ-Zentrale in St. Pölten. „Unsere Betriebe stehen häufig vor denselben Herausforderungen – unabhängig davon, ob die Einstellpferdehaltung landwirtschaftlich oder gewerblich betrieben wird“, betonten WKNÖ-Vizepräsident Erich Moser und Diana Müller, Landeskammerrätin der Landwirtschaftskammer NÖ. Um diese gemeinsamen Fragen gezielt aufzugreifen, wurde die Veranstaltungsreihe 2025 auf Initiative der WKNÖ ins Leben gerufen und heuer fortgesetzt.

Haftungsfragen und Arbeitsrecht im Fokus

Ebenso vielfältig wie die Einstellpferdehaltung selbst sind auch die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Betriebsführer:innen. Hochkarätige Expertinnen und Experten gaben praxisnahe Einblicke: Rechtsanwältin Nina Ollinger zeigte typische Haftungsfallen auf und erklärte, wie sich diese vermeiden lassen. Wolfgang Dobritzhofer von der Rechtsabteilung der Landwirtschaftskammer NÖ und Oliver Elmani sowie Manuel Buresch von der Abteilung Rechtsangelegenheiten des AMS NÖ beleuchteten rechtliche Aspekte der Arbeitnehmerbeschäftigung. Im Mittelpunkt standen konkrete Hilfestellungen für den Betriebsalltag.

Wichtiger Wirtschaftsfaktor: Vier Pferde sichern einen Arbeitsplatz

Niederösterreichs Pferdewirtschaft ist enorm vielfältig und facettenreich, die Einstellpferdehaltung ist ein bedeutender Teil in einem komplexen Geflecht an Betriebszweigen, Bewirtschaftungsformen und Erwerbsdiversifizierungen. Ihre wirtschaftliche Relevanz unterstreichen zwei Zahlen: Österreichweit sichern vier Pferde einen Arbeitsplatz und rund 70 Prozent des Pferdebestandes sind in Einstellbetrieben untergebracht. „Es gilt daher nicht nur diesen Betriebszweig, sondern die gesamte (niederösterreichische) Pferdewirtschaft zu stärken. Und das kann gemeinsam am besten gelingen“, waren sich Moser und Müller einig.

Fortsetzung geplant

„Bei der Programmgestaltung haben wir uns bewusst auf sehr spezifische Themen konzentriert“, erklärt das Organisationsteam. Die Veranstaltungsreihe soll fortgesetzt werden, um den niederösterreichischen Einstellbetrieben weiterhin praxisnahe Informationen und fundierte Entscheidungsgrundlagen zu bieten.

Als Kooperationspartner waren die Ländlichen Reiter und Fahrer NÖ, der Pferdesportverband NOEPS und der Verband NÖ Pferdezüchter eingebunden. Damit zogen einmal mehr die wichtigsten pferderelevanten Organisationen in Niederösterreich mit den gesetzlichen Interessenvertretungen Wirtschaftskammer und Landwirtschaftskammer an einem Strang.

Die Vorträge zum Download finden Sie hier.





© Andreas Kraus V.l.: Andreas Moser (Tierhaltung, LK NÖ), WKNÖ-Vizepräsident Erich Moser, Viktoria Egger (LK NÖ), LK NÖ-Landeskammerrätin Diana Müller, die Expert:innen Nina Ollinger, Manuel Buresch, Wolfgang Dobritzhofer und Oliver Elmani sowie WKNÖ-Fachgruppengeschäftsführer Franz Rauchenberger.

© Andreas Kraus V.l.: Andreas Moser (Tierhaltung, LK NÖ), Johannes Mayrhofer (OEPS), Leopold Erasimus (Die Ländlichen), Experte Wolfgang Dobritzhofer, LK NÖ-Landeskammerrätin Diana Müller, Karl Stradner (Pferdezuchtverband NÖ), die Experten Nina Ollinger, Manuel Buresch und Oliver Elmani, WKNÖ-Vizepräsident Erich Moser, WKNÖ-Fachgruppengeschäftsführer Franz Rauchenberger und Viktoria Egger (LK NÖ).

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