Im Rahmen der Aktion "WKO vor Ort" fand Anfang Mitte Oktober ein Infoabend im Klavierland Schneider in Hainburg/Donau statt.

Klaviermachermeister Philipp Schneider führte durch die Räumlichkeiten der Piano & Art Galerie, informierte die zahlreichen Gäste über das Angebot und wusste über die ausgestellten teils historischen Stücke so manch Interessantes zu berichten. Im Rahmen der Veranstaltung überreichte Bezirksstellenausschussmitglied Michaela Brenner-Melchior auch eine Ehrenurkunde zum 30-jährigen Bestehen des Unternehmens.

Im Anschluss bot sich den TeilnehmerInnen bei einem kleinen Imbiss die Möglichkeit zum Netzwerken und Erfahrungsaustausch.