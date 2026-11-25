Die Wirtschaftskammer Gmünd lud im Rahmen des Formates „WKO vor Ort“ Unternehmerinnen und Unternehmer zu gleich zwei Betriebsbesuchen nach Schrems ein. Das UnterWasserReich und auch Edelforst gewährten den Besucherinnen und Besuchern einen Einblick hinter die Kulissen der beiden Betriebe. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister David Süß und Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber erkundeten die Gäste in zwei Gruppen beide Betriebe. Im UnterWasserReich nahm Geschäftsführerin Christiane Mader die Gäste in Empfang und Geschäftsführer Thomas Kainz vermittelte bei seiner Führung Wissenswertes über die Tier- und Pflanzenwelt des Hochmoores. Zudem bekam man bei zahlreichen Mikroskop-Proben einen ersten Eindruck von der unglaublichen Vielzahl an Lebewesen, die sich in den Gewässern tummeln. Höhepunkt war die Fütterung der beiden Fischotter Otto und Lotti mit Tierbetreuerin Katharina Weiss.

Geschäftsführer Thomas Mang von Edelforst erzählte über die Entstehungsgeschichte der Baumhauslodge, die Übernahme und über die Neuerungen und Zukunftspläne, die er gemeinsam mit seinem Geschäftsführer Tom Weiss umgesetzt hat und die noch kommen werden. Die Unternehmer:innen hatten dabei die einmalige Möglichkeit die Baumhäuser von innen zu sehen und sich vom einzigartigen Ambiente, der Ausstattung und der Ruhe vor Ort ein Bild zu machen. Die Veranstaltung fand ihren Ausklang im Unterwassereich, wo Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger aktuelle Rechtsprobleme rund um Urheberrechtsverletzungen mit anwaltlichen Abmahnschreiben schilderte sowie eine ernste Warnung vor Erlagscheinwerbung hinwies. Ihr Appell: „Bevor Sie einen kostenpflichtigen Auftrag erteilen, fragen Sie zuerst bei Ihrer WK Gmünd nach. Vieles, was Betriebe benötigen, ist bereits Teil der WK-Mitgliedschaft.“ Einen besonderen Akzent setzte der Obmann des Benefizvereins Waldviertel, Willi Stöcklhuber, der den Unternehmer:innen für ihre Unterstützung dankte. Seit über 24 Jahren hilft der Verein Menschen im Waldviertel, die durch Krankheit oder Schicksalsschläge in Not geraten sind. Dieses Engagement zeigt, dass unsere Betriebe nicht nur wirtschaftliche, sondern auch soziale Verantwortung für die Region übernehmen.