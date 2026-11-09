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Workshop „Marketing-Praxis“: Das eigene Unternehmen

Klosterneuburg

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 09.11.2026

Sich einen Tag lang bewusst Zeit für das eigene Marketing nehmen: Dazu bot der Workshop „Marketing-Praxis – Teil 1“ am 4. November in der WKNÖ-Außenstelle die Gelegenheit. Gemeinsam mit den Trainern Andreas Roffeis und Peter Dollack widmeten sich die Teilnehmenden der Frage, wie sie bestehende Marketingaktivitäten optimieren und neue Ideen für ihren Unternehmensauftritt entwickeln können.

Im Mittelpunkt standen die eigenen Betriebe, praxisnahes Arbeiten und der Austausch untereinander. Die unterschiedlichen beruflichen Hintergründe der Gruppe eröffneten dabei neue Blickwinkel auf das eigene Marketing. Ergänzt wird der Workshoptag durch ein individuelles Online-Coaching. Ein ebenfalls geförderter zweiter Teil bietet die Möglichkeit zur Vertiefung.

Das Angebot erfolgt im Auftrag des Förderservice der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Für niederösterreichische Unternehmen werden die Netto-Workshopkosten beider Teile jeweils zu 100 Prozent gefördert.

Gruppe
© WKNÖV.l.: Claudia Gor, Peter Dollack, Ilka Minor, Friedrich Indich, Manuela Haumberger, Karin Weiß, WKNÖ-Außenstellenleiter Friedrich Oelschlägel, Georg Scherzer, WKNÖ-Referent Markus Schön, Josef Steinkellner, Richard Aigner und Andreas Roffeis