Lehrlings-Speed-Dating bringt Jugendliche und Betriebe zusammen

Ybbs an der Donau – 147 Jugendliche, 36 Betriebe und 414 Bewerbungsgespräche: Beim zweiten Lehrlings-Speed-Dating der Wirtschaftskammer Niederösterreich am 4. November 2026 in der Stadthalle Ybbs stand die berufliche Zukunft im Bezirk Melk im Mittelpunkt.

Die Wirtschaftskammer Niederösterreich brachte bei der diesjährigen Veranstaltung gezielt Jugendliche und Ausbildungsbetriebe aus dem Bezirk Melk zusammen. WKNÖ-Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger betonte die Bedeutung des persönlichen Kennenlernens: „Wir bringen Angebot und Nachfrage direkt zusammen. Die Betriebe lernen motivierte Talente kennen, und die Jugendlichen erhalten einen direkten Zugang zu spannenden Lehrstellen. Unser Ziel ist es, die Fachkräfte von morgen in unserer Region zu halten und dem Fachkräftemangel aktiv entgegenzuwirken.“

Wie wichtig die duale Ausbildung für die regionale Wirtschaft ist, zeigen die Zahlen für den Bezirk Melk: Im Jahr 2025 wurden 960 Lehrlinge in 282 Lehrbetrieben ausgebildet. WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer begleitete die Veranstaltung gemeinsam mit Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger. Das Lehrlings-Speed-Dating in Ybbs ist eine von zehn Veranstaltungen, mit denen die Wirtschaftskammer Niederösterreich heuer das persönliche Kennenlernen von Jugendlichen und Betrieben fördert.

Bürgermeisterin Ulrike Schachner begrüßte die Jugendlichen und Unternehmensvertretungen als Hausherrin mit Grußworten in der Stadthalle Ybbs.

Das Prinzip des Lehrlings-Speed-Datings ist einfach: Bei vorab vereinbarten Terminen haben Jugendliche jeweils zehn Minuten Zeit, sich einem Betrieb vorzustellen, Fragen zu stellen und mehr über mögliche Lehrberufe zu erfahren. So können beide Seiten unkompliziert herausfinden, ob Interessen und Erwartungen zusammenpassen. Für die Jugendlichen eröffnet das Format konkrete berufliche Perspektiven, für die Betriebe bietet es die Chance, künftige Fachkräfte persönlich kennenzulernen.

Mit 147 Jugendlichen, 36 teilnehmenden Betrieben und 414 Bewerbungsgesprächen fand das Angebot auch heuer großen Zuspruch. „Ich wünsche mir, dass möglichst viele Jugendliche mit einer Einladung zu einem weiterführenden Gespräch nach Hause gehen und die Unternehmen die passenden Talente für sich entdecken. Das Lehrlings-Speed-Dating soll der Grundstein für eine gemeinsame, erfolgreiche Zukunft in unserer Region sein“, so Rosenberger.

Den Jugendlichen gab Rosenberger einen persönlichen Rat für ihre Gespräche mit: „Seid authentisch, interessiert und mutig. Zeigt, wer ihr seid, was euch begeistert und was ihr lernen möchtet. Ein Bewerbungsgespräch ist keine Prüfung, sondern eine Gelegenheit – für beide Seiten. Ihr müsst nicht perfekt sein, sondern ehrlich und offen.“ Nervosität sei dabei ganz normal. Entscheidend sei, die Chance zu nutzen und den ersten Schritt zu machen.

Der Dank der Bezirksstellenobfrau galt allen teilnehmenden Unternehmen, den Schulen sowie den Lehrerinnen und Lehrern, die die Jugendlichen auf die Gespräche vorbereitet und begleitet haben. Besonders bedankte sie sich bei den jungen Menschen, die diese Gelegenheit für ihre berufliche Zukunft nutzten.

„Eine lebenswerte Region braucht starke Unternehmen – und diese brauchen gut ausgebildete Fachkräfte. Wenn wir jungen Menschen eine Perspektive im Bezirk bieten, stärken wir damit auch die Zukunft unserer Betriebe“, unterstrich Rosenberger abschließend.