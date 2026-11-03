Zukunft müssen wir gestalten

80 Jahre Wirtschaftsgeschichte zeigen: Wandel gab es immer. Was unterscheidet den Wandel, vor dem Unternehmen heute stehen, von früheren Umbrüchen?

Wandel gab es immer. Was sich verändert hat, ist unsere Position darin. Wir leben auf einem Planeten mit über acht Milliarden Menschen. Europa ist längst nicht mehr der selbstverständliche Mittelpunkt wirtschaftlicher und technologischer Entwicklungen. Die USA sind besonders stark darin, neue Technologien zu skalieren. China hat enorme Fähigkeiten entwickelt, technologische und industrielle Entwicklungen systematisch voranzutreiben. Europa muss deshalb als Gesellschaft und als Wirtschaft neu lernen, Zukunft aus seiner heutigen Position heraus zu gestalten. Unsere besondere Chance könnte in der intelligenten Verbindung unserer vielfältigen Fähigkeiten liegen: Wissenschaft, die neue Entwicklungen erkennt. Kunst und Kultur, die neue Zukünfte vorstellbar machen. Institutionen, die gemeinsame Richtungen ermöglichen. Und Unternehmen, die Neues wagen und Wirklichkeit werden lassen. Unsere Zukunftskraft liegt weniger in einzelnen technologischen Durchbrüchen als in der Fähigkeit, aus diesen unterschiedlichen Kräften etwas Neues entstehen zu lassen.

Welche Entwicklungen werden unsere Wirtschaft bis 2046 am stärksten verändern – und welche überschätzen wir?

Keine Zukunft ohne Technologien. Doch sie sind längst nicht mehr nur Werkzeuge des Menschen, sondern werden zunehmend zu Mitspielern und Mitgestaltern. Das ist ein gewaltiger Sprung. Dabei überschätzen wir oft die unmittelbare Wirkung einzelner Technologien und unterschätzen, wie grundlegend sie langfristig unsere Gesellschaft verändern. Entscheidend ist ihr Zusammenspiel. Wenn etwa KI und Biotechnologie zusammenwachsen, können völlig neue Medikamente am Computer entworfen und mögliche Wirkungen bereits vor dem ersten Labortest untersucht werden. Das verändert nicht nur die Medizin, sondern langfristig auch unser Verständnis von Gesundheit und Altern. Gleichzeitig verändert sich die Weltgesellschaft. Heute leben in Afrika rund 1,6 Milliarden Menschen, 2046 werden es voraussichtlich 2,5 Milliarden sein. Eine multipolare Welt wird für österreichische Unternehmen längst selbstverständlich sein. Wir unterschätzen systematisch, was wir in zwanzig Jahren verändern können, weil wir die Zukunft mit den Möglichkeiten der Gegenwart betrachten. Das sollte uns optimistisch stimmen.

Was zeichnet einen erfolgreichen Betrieb im Jahr 2046 aus?

Unternehmen sind dafür gemacht, Bedürfnisse frühzeitig zu erkennen und diese in einzigartiger Qualität zu erfüllen. In einer zunehmend komplexen Welt wird genau diese Fähigkeit noch wichtiger. Neue Nischen entstehen, Technologien eröffnen Möglichkeiten, Ressourcen werden knapp. Volatile Phasen und abrupte Veränderungen werden zur Normalität. Deshalb entwickeln wir am Zukunftsinstitut schon heute mit unserer Ausbildung zum Future Manager eine neue Managementdisziplin. Unternehmen lernen, Veränderungen systematisch zu beobachten, Zukunftsmöglichkeiten zu erkennen und daraus Entscheidungen abzuleiten. Ich bin überzeugt: 2046 werden wir uns wundern, dass Unternehmen einmal ohne professionelles Future Management geführt wurden.

Wie verändern sich unsere Erwartungen an Arbeit und Unternehmertum – und was bedeutet das für die Betriebe?

Kurz gesagt: Wir bewegen uns vom Job über die Rolle zur Wirksamkeit. – Arbeit wird künftig weniger darüber definiert, wie viel Zeit wir investieren, sondern welche Wirkung wir erzielen. Das wird auch unsere Bezahlung verändern müssen. Heute tauschen wir noch immer weitgehend Zeit gegen Geld, unabhängig von der tatsächlichen Qualität und Wirksamkeit unserer Arbeit. Gleichzeitig wird Unternehmertum zunehmend zu Leadership in einer technosozialen Welt. Wir werden Belegschaften führen, die aus Menschen und intelligenten Maschinen bestehen. Dabei geht es nicht nur um Technologie, sondern vor allem darum, Vertrauen zu schaffen, Orientierung zu geben und durch das eigene Handeln Vorbild zu sein.

Wie muss sich die Wirtschaftskammer verändern, um auch 2046 für Unternehmen relevant zu sein?

Die Wirtschaftskammer wurde gegründet, um der Wirtschaft eine Stimme zu geben. Das wird auch 2046 ihre Kernaufgabe sein. Nur wird sie diese fundamental anders erfüllen. Statt in Branchensilos werden wir viel stärker in übergreifenden Themenclustern arbeiten. Technologien werden nicht nur Werkzeuge sein, sondern selbst eine Stimme bekommen. Und wir werden das aus meiner Sicht großartige Netzwerk der Außenwirtschaft Austria noch intensiver nutzen, um Österreichs Wirtschaft mit der Welt zu verbinden und die Welt nach Österreich zu holen. Vielleicht gelingt es der Kammer bis 2046 aber auch, eine visionäre Kraft für die Wirtschaft zu werden. Unternehmen sind im Grunde Antizipationsorganismen für zukünftige Bedürfnisse. Die Kammer könnte diese Kräfte bündeln, neue Verbindungen ermöglichen und eine Atmosphäre des Gelingens schaffen, in der gemeinsam Zukunft entsteht.

100 Jahre WKNÖ im Jahr 2046: Was müsste bis dahin gelungen sein, damit Niederösterreich ein starker Wirtschaftsstandort bleibt?

Vielleicht ist Niederösterreich 2046 gerade deshalb erfolgreich, weil es aufgehört hat, nur in den Grenzen Niederösterreichs zu denken. Was wäre, wenn wir uns vom Denken in Standorten verabschieden und beginnen, Wirtschaftsräume als Bewegungsräume zu verstehen? Als Räume, in denen Menschen, Unternehmen, Technologien und Ideen zusammenkommen und Neues hervorbringen. Niederösterreich hat mit seiner vielfältigen Wirtschaft, der Landwirtschaft, Industrie, Forschung und der Nähe zu Wien hervorragende Voraussetzungen. Entscheidend wird sein, diese Stärken mit den Möglichkeiten der Welt zu verbinden.