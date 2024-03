„Zeig, was du drauf hast!“: Skills Week Austria 2024

Was ist der ideale Beruf für mich? Wo liegen meine Talente und Interessen? Und: Wie zukunftssicher ist der Job, den ich erlernen möchte? Junge Menschen, die sich solche Fragen stellen, sind bei der Skills Week Austria 2024 genau richtig: Von 4. bis 10. März dreht sich in Österreich alles rund um das Thema Berufe.

Die Aktionswoche verfolgt – nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr – erneut das Ziel, junge Menschen ihre Talente sowie mögliche Ausbildungswege und Berufsoptionen auf spielerische, unkomplizierte und niederschwellige Art erkunden zu lassen.

Die Bandbreite reicht dabei von Schnupperbesuchen in Betrieben über das Austesten des eigenen handwerklichen Geschicks an Mitmachstationen bis hin zu „Challenges“ mit Skills-Europa- und Weltmeister:innen, den besten jungen Fachkräften der Welt. TalenteChecks und kompetente Berufsberatungen unterstützen dabei, sich der eigenen Stärken bewusst zu werden.

Die Wirtschaftskammern und ihre Bildungseinrichtungen in allen Bundesländern öffnen dazu ihre Türen und beteiligen sich mit Schwerpunktaktionen, Messen und Events. Von Montag, 4. März bis Sonntag, 10. März gibt es dazu ein umfassendes Programm mit rund 60 Events, vom Bodensee bis zum Neusiedler See.

„Die Ausbildungs- und Berufswahl ist für jeden jungen Menschen eine aufregende und zukunftsweisende Weichenstellung. Wir wollen die Jugendlichen und ihre Familien bestmöglich dabei unterstützen und sie informieren, wie viele unterschiedliche Ausbildungswege und Karriereoptionen ihnen offen stehen. Was man gerne macht, darin ist man auch wirklich gut“, sagt Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). „Wie wir unsere Talente fördern, bestimmt nicht nur über die persönliche Zufriedenheit jedes einzelnen jungen Menschen, sondern darüber, ob unsere Betriebe auch künftig gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter:innen finden. Und damit über Österreichs Weg in die Zukunft.“

Das Programm und die Termine im Detail

Ein kurzer Auszug: Im Burgenland stellen sich im Technologiezentrum Jennersdorf regionale Betriebe vor. Zudem ermöglichen mehrere burgenländische Industriebetriebe mit dreitägigen Schnupperpraktika für Lehrer:innen praktische Einblicke in ihre Arbeit und ermöglichen es so, die Berufsinformation an den Schulen auf die nächste Stufe zu heben. Das WIFI in Eisenstadt beteiligt sich mit Try-A-Skill-Stationen.

In Niederösterreich testen Jugendliche mit den TalenteChecks in den BerufsInfoZentren BIZ St.Pölten und Möding ihre Stärken aus, lernen im WIFI unterschiedliche Technik- und Gastroberufe kennen oder planen in Mistelbach bei der Lehrlingsmesse Next Step Lehrstelle ihre Schritte in die Zukunft.

Salzburg lädt während der Skills Week Austria zur Langen Nacht der Lehre – im Pinzgau, Pongau und Lungau. Für Schulklassen gibt es Workshops, von den Jobs aus der Box bis zu virtuellen Betriebsbesichtigungen und auch die Salzburger Tourismusschulen haben sich etwas Besonderes für Besucher:innen einfallen lassen – Schnuppern und kulinarische Einblicke inklusive.

In der Steiermark können bei den "Skills-Activity Days“ am 5. und 6. März Schüler:innen von 11 bis 17 Jahren ausprobieren, wie sie sich als Tischler:in, Friseur:in, Kfz-Technik, im Handel oder in Tourismusberufen machen. Treffen mit Skills Heroes und Influencer machen ebenfalls Lust, sich mit der Berufswahl zu beschäftigen. Die dreitägige „Talent-Future-Konferenz (von 5. bis 7.3.) widmet sich der Zukunft der Arbeit.

Mit dem „Berufs-Festival“ im Bezirk Schwaz startet Tirol in die Skills Week, an der sich auch das WIFI Tirol in Innsbruck inklusive Werkstätten beteiligt. Es finden auch Infoabende zu Berufsausbildungen statt – von Heilmassage bis Business Coaching.

In Vorarlberg lässt der „Schaffar-Tag“ Volksschüler:innen „schaffa und werkla“, also Tätigkeiten und Berufe ausprobieren. Dazu kommen MINT-Workshops, Berufsberatungen und virtuelle Betriebsbesichtigungen, ein Eltern-Talk sowie ein „Stärken-Parcours“ und ein Aufpeppen von Bewerbungsunterlagen im aha-Jugendinfozentrum. Auf Potenzialanalysen und Karriere-Checks gibt es während der Skills Week 50 Prozent Rabatt.

In Wien können im BiWi, dem Berufsinformationszentrum der Wiener Wirtschaft, Jugendliche (und Erwachsene) in ihre berufliche Zukunft eintauchen. Österreichs größte Bildungsmesse BeSt³ Wien wird von 7. bis 10. März über Beruf, Studium und Weiterbildung informieren.

In der Wirtschaftskammer Österreich werden bei „Best of Talent“ Österreichs beste Lehrlinge aus dem Gewerbe und Handwerk prämiert. Schüler:innen können ihr Spengler-Geschick mit Skills Heroes messen, mit dem WIFI den humanoiden Roboter NAO programmieren oder sich mit VR-Brillen in Lehrberufe beamen.

Mit der Initiative bieten die Wirtschaftskammern Österreichs auch Betrieben eine attraktive Bühne, sich zu präsentieren und so das Interesse von jungen Menschen zu wecken. Renommierte Ausbildungsbetriebe wie Falkensteiner Hotels (Stegersbach), Becom Group (Hochstraß), Julius Blum GmbH (Dornbirn), Fundermax (St.Veit/Glan), Gottwald (Melk), Schaeffler Austria (Berndorf), Resch & Frisch (Gunskirchen), 25hours Hotel Company (Wien), Wiener Städtische Versicherung (Wien), SVI Austria GmbH (Deutschlandsberg), AXILS GmbH (Campus Kundl Sandoz/Novartis), Hotel Sacher Salzburg oder Nothegger Massiv (St. Ulrich am Pillersee) öffnen ihre Türen.

In Oberösterreich werden sich im Rahmen der traditionellen Job Week, der großen Woche der Berufswahl, von 18. bis 22. März 2024 hunderte Unternehmen der Öffentlichkeit präsentieren. (PWK066/HSP)