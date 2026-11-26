Inhaltsübersicht

Null Toleranz der Österreicher bei Sozialmissbrauch

Fünf Prinzipien eines effizienten Sozialstaats und wo es in Österreich hapert

Absicherung im Krankenstand: Österreich im EU-Spitzenfeld

Alle suchen Fachkräfte: Österreich muss nachlegen





Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Erledigung

Österreich ist Europameister bei Sozialausgaben mit einem BIP-Anteil von 32,4 Prozent. Gleichzeitig fehlt Geld im Bundesbudget und in Sozialinstitutionen wie AUVA, ÖGK oder Insolvenzentgeltfonds. Dahinter stecken die Wirtschaftsflaute, die Demografie, aber auch ein Faktor, den nach aktueller Umfrage die Mehrheit der Bevölkerung immer stärker wahrnimmt: Der Sozialleistungsmissbrauch – also das Erschleichen von Sozialleistungen ohne Anspruch.

Ein starker Sozialstaat muss sich vor Missbrauch schützen. Anhand von fünf Prinzipien und Beispielen zeigt sich: Österreich hat Handlungsbedarf.

In punkto Absicherung im Krankenstand ist Österreich fast EU-Spitze. Nur in fünf Ländern gebühren 100 Prozent des Entgelts. Umso wichtiger ist, dass alle Akteure sich korrekt verhalten.

Der Migration Outlook der OECD zeigt neue Trends: Die irreguläre Zuwanderung wird erschwert, die Arbeitszuwanderung forciert. Österreich muss im internationalen Wettbewerb um Talente nachlegen.

Alles Gute!

Rolf Gleißner





Null Toleranz der Österreicher bei Sozialmissbrauch



Erledigung

Der Sozialstaat ist immer schwerer zu finanzieren, gleichzeitig steigen die Fälle von Sozialleistungsmissbrauch. Eine Umfrage zeigt breite Unterstützung für Maßnahmen dagegen. Deutschland hat bereits einen Aktionsplan beschlossen.

Österreich ist Europameister bei Sozialausgaben mit einem BIP-Anteil von 32,4 Prozent. Gleichzeitig fehlt Geld im Bundesbudget und in Sozialinstitutionen wie AUVA, ÖGK oder Insolvenzentgeltfonds. Dahinter stecken die Wirtschaftsflaute, die Demografie, aber auch ein Faktor, den nicht nur Unternehmen immer stärker wahrnehmen: Der Sozialleistungsmissbrauch – also das Erschleichen von Sozialleistungen ohne Anspruch.

Das Thema beschäftigt nicht nur die Unternehmen, sondern laut einer aktuellen Umfrage von Market die gesamte Bevölkerung: Nur 2 Prozent sehen Sozialleistungsmissbrauch als Kavaliersdelikt (im Gegensatz zur Schwarzarbeit), 76 Prozent sehen darin ein Problem. 69 Prozent glauben, dass der Missbrauch in den vergangenen fünf Jahren zugenommen hat.

Mehrheit hält Sozialsystem nicht für treffsicher

Das Sozialsystem wird als nicht treffsicher wahrgenommen: 67 Prozent meinen, dass der Staat leistungsbereite Personen nicht gerecht behandelt. 66 Prozent halten den Zugang zu Sozialleistungen für zu leicht. Zugleich bekennen sich die Befragten klar zu einem leistungsfähigen sozialen Netz: Jeweils 92 Prozent stimmen zu, dass arbeitsfähige Personen grundsätzlich arbeiten und Sozialleistungen vor allem Menschen unterstützen sollen, die unverschuldet in Not geraten. 90 Prozent wollen Erwerbstätige gegenüber Personen besserstellen, die ausschließlich Sozialleistungen beziehen.

77 Prozent vermuten Missbrauch bei der Sozialhilfe, 68 Prozent beim Arbeitslosengeld, 54 bei Krankenstand und Entgeltfortzahlung und 49 Prozent bei der Familienbeihilfe.

Die Wahrnehmung wird von den Zahlen der Task Force Sozialleistungsbetrug SOLBE bestätigt: 2025 wurden 6.062 Fälle von Sozialleistungsbetrug angezeigt, um ein Viertel mehr als 2024! Seit 2018 dokumentierte SOLBE einen Gesamtschaden von rund 135,6 Millionen Euro. Die Statistik erfasst nur erkannte und angezeigte Fälle, also die „Spitze des Eisbergs“. Eine Aufklärungsquote von nahezu 100% spricht für eine große Dunkelziffer.

Arbeitnehmer bei Kollegen kritischer als Arbeitgeber

Auch beim Krankenstand zeigt die Umfrage Handlungsbedarf. 14 Prozent der befragen Erwerbstätigen geben an, zumindest manchmal trotz Arbeitsfähigkeit in den Krankenstand zu gehen. 2024 waren es sechs Prozent. Unter den 18- bis 29-Jährigen beträgt der Anteil sogar 28 Prozent. Im Vergleich dazu meinen 20 Prozent der Arbeitgeber, Missbräuche unter ihren Mitarbeitern kommen zumindest manchmal vor. Noch härter fällt das Urteil über die Kollegen aus: 38 Prozent der Befragten glauben, dass ihre Kollegen zumindest manchmal trotz Arbeitsfähigkeit im Krankenstand sind.

© WKÖ

Dementsprechend unterstützen 83 Prozent strengere Sanktionen bei Krankenstandsmissbrauch und 73 Prozent sprechen sich für strengere Kontrollen der ÖGK bei Beschäftigten aus. Dabei lehnen Ältere den Missbrauch wesentlich stärker ab als Jüngere, Männer etwas stärker als Frauen.

Die Umfrage zeigt breite Unterstützung für Maßnahmen: Jeweils 89 Prozent befürworten verpflichtende Identitäts- und Anspruchsprüfungen sowie einen besseren Datenaustausch zwischen Behörden. 87 Prozent unterstützen Rückforderungen und höhere Strafen, 81 Prozent häufigere Kontrollen.

Deutschland beschließt umfassenden Aktionsplan

Deutschland hat dasselbe Problem mit der Sozialstaatsfinanzierung wie Österreich. Die deutsche Bundesregierung hat daher im September 2026 einen Aktionsplan gegen Sozialleistungsmissbrauch beschlossen, der bis Jahresende umgesetzt werden soll. Der Plan sieht einen umfassenden Datenaustausch vor zwischen Sozial-, Ausländer-, Melde-, Finanz- und Sicherheitsbehörden, den Kranken- und Pflegekassen sowie den kommunalen Jobcentern.

Push-Nachrichten aus dem Ausländerzentralregister sollen Leistungsbehörden auf Sachverhalte hinweisen, die Ansprüche einschränken. Zudem errichtet die deutsche Bundesagentur für Arbeit ein Kompetenzcenter gegen organisierten Leistungsmissbrauch mit fünf regionalen Stellen.

Fazit: Unser Sozialstaat ist üppig, aber knapp bei Kasse. Umso wichtiger ist seine Treffsicherheit, das meint auch die große Mehrheit der Bevölkerung. Österreich sollte daher entsprechend den Prinzipien eines effizienten Sozialstaats (siehe Beitrag unten) und nach deutschem Vorbild einen eigenen Aktionsplan entwickeln. Ein Sozialstaat, der seine Regeln konsequent und wirksam durchsetzt, nützt allen – den Menschen, die ihn finanzieren, genauso wie den Menschen, die ihn wirklich benötigen.

Deutscher Aktionsplan gegen Sozialleistungsmissbrauch Kabinettvorlage des BMAS





von Mag. Christina Marx





Fünf Prinzipien eines effizienten Sozialstaats und wo es in Österreich hapert

Erledigung

Der österreichische Sozialstaat ist ein weites Feld – das AK-Buch „Sozialleistungen im Überblick“ hat 512 Seiten. Umso mehr muss der Sozialstaat seine Regeln durchsetzen und sich gegen Missbrauch schützen. Dabei gibt es einige zentrale Prinzipien, bei denen es Handlungsbedarf gibt.

1. Umfassender Datenaustausch

Die einen Behörden zahlen Sozialleistungen aus, andere Behörden beurteilen die Leistungsvoraussetzungen. Die Durchsetzung von Regeln und wirksame Kontrollen scheitern oft am Datenaustausch.

Beispiel Sozialhilfe: Ca. die Hälfte der 200.000 Bezieher ist arbeitsfähig und daher zu Arbeitsbereitschaft und Mitwirkung verpflichtet. AMS und ÖIF (bezüglich Kursteilnahme) können diese beurteilen, während Behörden der Länder die Sozialhilfe auszahlen. Eine allfällige Kürzung aufgrund Fehlverhaltens setzt eine unverzügliche Information und Reaktion des Landes voraus, was derzeit oft nicht passiert. Zu dem Zweck sieht der Entwurf zum Sozialhilfe-Grundsatzgesetz einen Datenaustausch vor. Dazu braucht es aber noch die Ausführungsgesetze der Länder und einen konsequenten Vollzug.

Auch der deutsche Aktionsplan gegen Sozialleistungsmissbrauch sieht einen umfassenden Datenaustausch zwischen allen betroffenen Behörden (SV-, Sozial-, Finanz-, Ausländer-, Meldebehörden) vor.

2. Gute Regeln – Leistung muss attraktiver sein als Leistungsbezug

Ein Sozialstaat ist leistungsfähig, wenn er fordert und fördert. Zum Teil wird korrektes Verhalten erschwert.

Beispiel Sozialhilfe: Derzeit dürfen Bezieher bei Erwerbsaufnahme im ersten Jahr nach Arbeitsaufnahme bis zu 35% der Sozialhilfe behalten. Einige Länder, darunter Wien, in dem über drei Viertel der Sozialhilfebezieher leben, haben das aber nicht umgesetzt. Der Entwurf zum Sozialhilfe-Grundsatzgesetz sieht jetzt 35% generell vor (ohne „bis zu“).

Während die Sozialhilfe reformiert wird, bleiben die Grundversorgung für derzeit ca. 45.000 Personen und ihre Inaktivitätsfallen unverändert. Es ist kein Arbeitsanreiz, wenn diese sofort bei Arbeitsaufnahme ihre Unterkunft verlieren. Im Gegenzug sollte man bundesweit nach dem Vorbild von Oberösterreich die Bemühungspflicht einführen, also die Pflicht, sich beim AMS vorzumerken und an Kursen teilzunehmen.

3. Angemessene Sanktionen

Bei Sanktionen geht es nicht um Strafen, sondern darum, dass Berechtigte Sozialleistungen erhalten, aber Menschen ohne Anspruch diese nicht bekommen bzw. zurückzahlen. Allerdings sind die Leistungskürzungen oft harmlos und daher nicht wirksam.

Beispiel Arbeitslosengeld: Wer einen AMS-Kontrolltermin ohne wichtigen Grund versäumt und sich erst am nächsten Tag beim AMS meldet, verliert nur das Arbeitslosengeld für einen Tag. Wer nachträglich eine Krankenstandsbestätigung bringt, verliert gar nichts. Bei Verweigerung zumutbarer Arbeit wird für sechs Wochen das Arbeitslosengeld gekürzt. Allerdings wird der Verlust zum Teil durch Aufstockung der Sozialhilfe kompensiert.

4. Wirksame Kontrollen

Wirksame Kontrollen wären oft möglich, scheitern aber an der Datenverfügbarkeit, am fehlenden Kontrollpersonal und am Willen. Dazu einige Beispiele:

Beispiel Arbeitslosengeld: Da es Arbeitsbereitschaft voraussetzt, ruht die Leistung während Auslandsaufenthalten, die dem AMS zu melden sind. Viele Bezieher melden auch längere Auslandsaufenthalte nicht. Die Task Force Sozialleistungsbetrug des Bundeskriminalamts stellt bei Kontrollen von Auslandsflügen immer mehr Verstöße fest. Durch Anbindung an das EU-weite Grenzkontrollsystem ESS (Entry-Exit-System) könnte das AMS Reisen in Drittstaaten selbst kontrollieren.



Dasselbe Problem betrifft die Sozialhilfe und Leistungen der PVA, die nur bedürftigen Personen mit Hauptwohnsitz im Inland zustehen. Viele Bezieher verschweigen ausländische Einkünfte bzw. Hauptwohnsitze.

Obwohl e-cards inzwischen das Bild enthalten, werden immer wieder mit fremden e-cards Gesundheitsleistungen erschlichen. Wenn Ärzte Zweifel an der Identität der vorweisenden Person haben, sollten sie auch den Lichtbildausweis prüfen. Auch kommt es vor, dass Personen einen Wohnsitz in Österreich samt Krankenversicherung begründen, um teure Gesundheitsleistungen zu bekommen.

5. Mitwirkung aller Akteure

Bei Krankenständen sind viele betroffen, erkrankte Person, Arzt, ÖGK, Arbeitgeber und Kollegen, die einspringen. Um Krankenstandsmissbrauch zu verhindern, der allen schadet - Unternehmen, Kollegen sowie ÖGK -, müssen alle Akteure konsequent mitwirken.

Beispiel Krankschreibung: Die Krankschreibung erfordert eine persönliche Begutachtung des Patienten, ein Telefonat oder ein Besuch in der Praxis ohne Arztkontakt reicht nicht! In der Krankenstandsbestätigung ist das voraussichtliche Enddatum anzugeben, damit Arbeitgeber und Kollegen die Arbeit planen können. In Westösterreich geschieht das meist, in Ostösterreich nicht.

Allgemeinmediziner sollten bei psychischen Diagnosen maximal für drei Wochen krankschreiben können.

Das Regierungsprogramm sieht „effiziente Krankenstandskontrollen“ vor. Die Praxis der ÖGK ist aber immer noch uneinheitlich. Es braucht bundesweit einheitliche Kontrollen von Krankenständen, insbesondere wenn Dienstgeber Verdachtsfälle melden.





von Mag. Dr. Rolf Gleißner





Absicherung im Krankenstand: Österreich im EU-Spitzenfeld



Erledigung

Krankenstände im Dienstverhältnis sind innerhalb der EU ganz unterschiedlich geregelt. 100% Entgeltfortzahlung sind die Ausnahme – das sehen neben Österreich nur vier Staaten vor. Umso wichtiger ist die Einhaltung der Regeln durch alle Akteure.

Alle EU-Länder sehen einen Schutz von Arbeitnehmern im Krankenstand vor, entweder durch Entgeltfortzahlung des Arbeitgebers oder durch eine Leistung einer Sozialkasse/-versicherung, meist aber durch einen Mix aus beidem. Die Ansprüche der Arbeitnehmer variieren extrem: Österreich ist besonders großzügig: 100% Entgeltfortzahlung ab dem ersten Tag gibt es aber sonst nur in vier Ländern – in Deutschland, Belgien, Luxemburg und Finnland.

Nur 5 EU-Staaten mit voller Entgeltfortzahlung

In Österreich gebührt das Entgelt bekanntlich je nach Betriebszugehörigkeit sechs bis maximal 12 Wochen lang zur Gänze und weitere vier Wochen lang zur Hälfte zuzüglich des halben Krankengelds. Deutschland ist ähnlich: 100%, aber nur für sechs Wochen, dann übernimmt die Krankenkasse. In den ersten vier Wochen des Dienstverhältnisses gibt es keinen Anspruch.

Großzügig sind Luxemburg (100% für 11 Wochen) und vor allem die Niederlande: Dort kann die Zahlungspflicht des Arbeitgebers sogar bis zu 104 Wochen dauern. Allerdings schreibt das niederländische Recht grundsätzlich nur zumindest 70 % des Entgelts vor. In Belgien und Finnland gebühren 100% Entgelt, aber nur für sieben bzw. zehn Tage.

In allen anderen EU-Ländern gebühren deutlich weniger als 100% des Entgelts: In Schweden dauert die Arbeitgeberphase grundsätzlich 14 Tage, wobei die Leistung rund 80 % beträgt. In Polen trägt der Arbeitgeber die Leistung grundsätzlich für bis zu 33 Kalendertage und regelmäßig in Höhe von 80 %. In Ungarn sind bis zu 15 Arbeitstage mit 70 % vorgesehen.

Einige Mitgliedstaaten sehen Wartezeiten vor, bevor eine Leistung einsetzt: In Frankreich ist der Arbeitgeber erst nach 7 Tagen Krankenstand zur Entgeltzahlung verpflichtet, in Italien und Spanien erst nach 3 Tagen. In manchen Staaten übernimmt die Sozialversicherung gänzlich die Absicherung. Zypern und Portugal sehen gar keine Entgeltleistung des Arbeitgebers im Krankenstand vor.

Je großzügiger die Ansprüche, desto konsequenter muss die Kontrolle sein!

Fazit: Ein sinkendes Entgelt hält natürlich vom „Krankfeiern“ ab, erhöht aber auch den Druck, bei Krankenständen rasch zur Arbeit zurückzukehren. Eine Vollabsicherung wie in Österreich wird hingegen – auch wenn die große Mehrheit sich korrekt verhält – von einem Teil (siehe Beitrag Null Toleranz) ausgenutzt. Den Schaden haben Betriebe und Kollegen, die einspringen. Umso wichtiger sind konsequente Kontrollen für Verdachtsfälle, Sanktionen für „Krankfeierer“ und persönliche Begutachtung und korrekte Krankschreibung durch Ärzte.





von Mag. Dr. Ingomar Stupar





Alle suchen Fachkräfte: Österreich muss nachlegen



Erledigung

Die Industrieländer haben dasselbe Problem: Die Bevölkerung altert, Arbeitskräfte werden knapper. Daher setzen immer mehr Staaten, auch solche mit restriktiver Migrationspolitik, gezielt auf Arbeitszuwanderung. Der OECD Migration Outlook 2026 zeigt: Der Wettbewerb um Arbeitskräfte nimmt zu. Österreich muss nachlegen – auch in der Produktivität.

2025 kamen 6,1 Mio. dauerhafte Migranten in die OECD-Länder, um 1,6 % weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig gewinnt Arbeitsmigration an Bedeutung: Rund 20 % der permanenten Zuwanderung erfolgten aus Erwerbsgründen.

Dahinter steht auch die demografische Entwicklung. Viele Industrieländer altern und benötigen zusätzliche Arbeitskräfte. Immer mehr Staaten versuchen daher, Zuwanderung stärker am Bedarf des Arbeitsmarktes auszurichten. Damit wächst die Konkurrenz um international mobile Fachkräfte.

Italien: restriktiv und gleichzeitig offen für Arbeitskräfte

Italien ist dafür ein interessantes Beispiel. Die Regierung unter Giorgia Meloni verfolgt bei irregulärer Migration einen restriktiven Kurs, weitet gleichzeitig aber die Möglichkeiten zur legalen Arbeitsmigration deutlich aus. Mit dem Decreto Flussi sind für die Jahre 2026 bis 2028 insgesamt rund 500.000 Einreisen von Arbeitskräften aus Nicht-EU-Staaten vorgesehen.

Die dauerhafte Zuwanderung nach Italien stieg 2025 insgesamt um 46 %. Dieser Anstieg ist allerdings nicht mit einem ebenso starken Anstieg der Arbeitsmigration gleichzusetzen: 67 % der permanenten Zuwanderung entfielen auf Familienmigration und 13 % auf Arbeitsmigration.

Italien zeigt dennoch einen wichtigen Trend: Restriktive Migrationspolitik und die gezielte Anwerbung benötigter Arbeitskräfte sind kein Widerspruch. Immer mehr Staaten steuern stärker, wer kommt, und werben gleichzeitig um jene Arbeitskräfte, die auch Österreich braucht.

EU-Zuwanderung stützt Österreich weniger

Österreich konnte in den vergangenen Jahren stark von der Zuwanderung aus anderen europäischen Staaten profitieren. Doch diese Stütze wird schwächer: Der Wanderungssaldo von Staatsangehörigen aus EU- und UK sank laut Statistik Austria von 36.300 Personen im Jahr 2022 auf rund 11.600 im Jahr 2025.

Österreich kann sich daher immer weniger darauf verlassen, dass die benötigten Arbeitskräfte aus anderen europäischen Staaten kommen. Denn auch unsere europäischen Nachbarn altern und benötigen selbst zusätzliche Arbeitskräfte. Der Wettbewerb um Fachkräfte wird damit auch innerhalb Europas härter.

Jede dritte Arbeitskraft in der Langzeitpflege im Ausland geboren

Wie wichtig ausländische Arbeitskräfte bereits heute sind, zeigt die Pflege. 33,8 % der Beschäftigten in der österreichischen Langzeitpflege waren 2024 im Ausland geboren. 2014 waren es noch 26,3 %.

Auch andere alternde Gesellschaften sind stark auf zugewanderte Arbeitskräfte in der Pflege angewiesen. In Italien stieg deren Anteil im selben Zeitraum von 23,0 % auf 32,8 %. Damit ist heute in beiden Ländern rund jede dritte Arbeitskraft in der Langzeitpflege im Ausland geboren.

© WKÖ

Gerade hier dürfte sich der Wettbewerb weiter verschärfen: Mit der Alterung der Bevölkerung steigt der Pflegebedarf, gleichzeitig suchen immer mehr Länder zusätzliches Personal. Österreich konkurriert damit zunehmend mit anderen Staaten um dieselben Arbeitskräfte.

Mehr Beschäftigung allein reicht nicht

Zuwanderung ist für Österreich schon heute ein wichtiger Faktor für das Arbeitskräfteangebot. Zwischen 2014 und 2024 entfiel laut OECD Österreichs gesamtes Beschäftigungswachstum auf im Ausland Geborene, während die Zahl der in Österreich geborenen Beschäftigten leicht zurückging.

Doch mehr Arbeitskräfte allein sichern noch keinen Wohlstand. Entscheidend ist auch, wie produktiv sie eingesetzt werden. Laut OECD könnte das jährliche Wirtschaftswachstum pro Kopf in den OECD-Ländern von 1,0 % in den 2010er-Jahren auf 0,6 % zwischen 2024 und 2060 sinken. Es braucht daher beides: ausreichend Arbeitskräfte und mehr Wertschöpfung je Arbeitsstunde.

Die entscheidende Frage lautet: Wie gewinnt Österreich die benötigten Fachkräfte und nutzt die vorhandenen Potenziale besser? Dazu muss die gezielte Zuwanderung nach dem Bedarf des Arbeitsmarktes ausgebaut werden. Die Rot-Weiß-Rot-Karte braucht rasche, digitale und kundenfreundliche Verfahren sowie eine gezielte internationale Fachkräfteanwerbung.

Genauso wichtig ist es, die Potenziale der bereits in Österreich lebenden Menschen besser zu nutzen. Dazu braucht es eine raschere Anerkennung ausländischer Qualifikationen, Deutsch- und Integrationsangebote, stärkere Arbeitsanreize und eine gezielte Vermittlung in Beschäftigung.

Fazit

Der internationale Wettbewerb um Fachkräfte verschärft sich. Österreich muss deshalb bei der gezielten Anwerbung attraktiver werden und zugleich jene Menschen, die bereits hier leben, besser in den Arbeitsmarkt integrieren. Für unseren Wohlstand kommt es am Ende auf beides an: genügend qualifizierte Arbeitskräfte und eine höhere Produktivität.





von Mag. Julia Moreno-Hasenöhrl



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