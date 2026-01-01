Beim EU-UK-Gipfel am 20. November 2026 haben sich die EU und das Vereinigte Königreich auf drei zentrale Abkommen verständigt. Sie sollen Handelshemmnisse abbauen, Unternehmen entlasten und die Mobilität zwischen beiden Seiten erleichtern.

Agrar- und Lebensmittelhandel (SPS-Abkommen): Für tierische und pflanzliche Produkte sollen Zertifikate und Veterinärkontrollen im Handel zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich weitgehend entfallen. Das reduziert Bürokratie und Kosten für Unternehmen der Lebensmittelbranche. Der Start ist für 1. März 2028 geplant.

Für tierische und pflanzliche Produkte sollen Zertifikate und Veterinärkontrollen im Handel zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich weitgehend entfallen. Das reduziert Bürokratie und Kosten für Unternehmen der Lebensmittelbranche. Der Start ist für 1. März 2028 geplant. Emissionshandel (ETS-Linking): Die Emissionshandelssysteme der EU und des Vereinigten Königreichs sollen miteinander verknüpft und Emissionszertifikate gegenseitig anerkannt werden. Damit sollen Waren im Handel zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich vom jeweiligen CO₂-Grenzausgleich (CBAM) ausgenommen werden. Die Verknüpfung ist für 2028 vorgesehen.

Die Emissionshandelssysteme der EU und des Vereinigten Königreichs sollen miteinander verknüpft und Emissionszertifikate gegenseitig anerkannt werden. Damit sollen Waren im Handel zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich vom jeweiligen CO₂-Grenzausgleich (CBAM) ausgenommen werden. Die Verknüpfung ist für 2028 vorgesehen. Jugendmobilität (Youth Experience Scheme): Bis zu 100.000 junge Menschen sollen bis zu drei Jahre in der EU bzw. im Vereinigten Königreich leben, arbeiten oder studieren können. Das Programm soll spätestens im Jänner 2030 starten. Details, etwa zu den Studiengebühren, sind noch Gegenstand der Verhandlungen.

Mehr Zusammenarbeit bei Technologie und wirtschaftlicher Sicherheit

Auch bei Digital- und Technologiethemen wollen EU und UK enger zusammenarbeiten, ohne allerdings ihre jeweilige regulatorische Autonomie aufzugeben. Geplant ist eine digitale Partnerschaft, unter anderem zu sicherer Konnektivität, Künstlicher Intelligenz und KI-Sicherheit, Quantentechnologien, digitalen Identitäten und Wallets sowie Online-Sicherheit.

Für Unternehmen ebenfalls relevant ist die Partnerschaft für wirtschaftliche Resilienz. Ein neuer Dialog zu wirtschaftlicher Sicherheit soll die Zusammenarbeit bei Exportkontrollen, dem Schutz kritischer Technologien und Infrastruktur sowie bei resilienten Lieferketten und kritischen Rohstoffen stärken. Auch Frühwarnsysteme für mögliche Lieferengpässe sind vorgesehen.

Darüber hinaus soll die Einbindung des Vereinigten Königreichs in den EU-Strommarkt 2027 abgeschlossen werden.

Engere Zusammenarbeit ist wirtschaftlich und geopolitisch notwendig

Europa muss wieder näher zusammenrücken. Die geopolitische Lage erfordert ein starkes europäisches Auftreten und eine enge Partnerschaft mit Großbritannien als zweitgrößter Volkswirtschaft Europas. Dass beide Seiten ihre Beziehungen vertiefen wollen, ist ein wichtiges Signal.