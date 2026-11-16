Am 19. und 20. November findet das International Machinery Forum 2026 der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA bereits zum siebten Mal statt. Die Veranstaltung bringt Industrieunternehmen, Technologieanbieter, internationale Einkäufer,

Forschungseinrichtungen und Entscheidungsträger aus aller Welt in der Wirtschaftskammer Österreich in Wien zusammen. Ziel ist es, aktuelle Entwicklungen in der Industrie zu diskutieren, neue Geschäftsmöglichkeiten aufzuzeigen und internationale Kooperationen anzubahnen.

Industrielle Wettbewerbsfähigkeit im Mittelpunkt

Wie können Industrieunternehmen im internationalen Wettbewerb bestehen? Welche Chancen bieten künstliche Intelligenz, Automatisierung und neue Materialien? Und wie lassen sich technologische Innovationen in erfolgreiche Produkte und internationale Geschäfte umsetzen? Diesen und weiteren Fragen widmet sich das diesjährige International Machinery Forum, das unter dem Motto „From Materials to Products – Competing Across the Global Industrial Value Chain“ steht.

Internationale Experten:innen und führende Industrieunternehmen diskutieren über globale Wettbewerbsfähigkeit, industrielle KI, Automatisierung, neue Werkstoffe, Dekarbonisierung sowie Kunststoffe und Recycling. Einen besonderen Schwerpunkt bilden internationale Industrieprojekte und die Frage, welche Faktoren heute über den Erfolg bei der Vergabe internationaler Aufträge entscheiden.

Zu den Höhepunkten zählt die Keynote von Dr. Martin Schulz, Chefökonom von Fujitsu in Tokio, über die Auswirkungen geopolitischer Veränderungen auf die Industrie. Hochrangige Vertreter:innen österreichischer und internationaler Unternehmen bringen ihre Erfahrungen aus der industriellen Praxis ein.

Im Mittelpunkt steht auch das konkrete Geschäft: Eine begleitende Ausstellung, gezielt organisierte B2B-Gespräche und internationale Delegationen bieten Gelegenheit, neue Geschäftspartner kennenzulernen und gemeinsame Projekte auszuloten. Betriebsbesichtigungen bei österreichischen Unternehmen ergänzen das zweitägige Programm.

Industrie als Rückgrat der österreichischen Wirtschaft

Die Industrie ist ein zentraler Pfeiler der österreichischen Wirtschaft. 2025 entfielen 17,2 Prozent der österreichischen Bruttowertschöpfung auf die Industrie. Mit einer Exportquote von 67,7 Prozent ist sie besonders stark auf internationale Märkte ausgerichtet. In der Metalltechnischen Industrie liegt die Exportquote sogar bei 75,5 Prozent.

Gleichzeitig steht die Industrie vor großen Herausforderungen: Geopolitische Unsicherheiten, steigender Wettbewerbsdruck, hohe Kosten und technologische Umbrüche verändern die internationalen Rahmenbedingungen. Für österreichische Unternehmen ergeben sich daraus aber auch neue Chancen. Gerade im Maschinen- und Anlagenbau, in der Automatisierung, bei industriellen Technologien und spezialisierten Komponenten verfügen heimische Betriebe über international gefragtes Know-how. Entscheidend ist, dieses Potenzial in konkrete Exportgeschäfte und langfristige Partnerschaften umzusetzen.

AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA öffnet Türen zu internationalen Geschäftschancen

Mit ihrem weltweiten Netzwerk unterstützt die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA österreichische Unternehmen dabei, neue Märkte zu erschließen, internationale Geschäftspartner zu finden und Zugang zu Industrieprojekten zu erhalten.

Das International Machinery Forum schafft dafür eine Plattform, die fachlichen Austausch mit konkreter Geschäftsanbahnung verbindet. Gemeinsam mit dem Enterprise Europe Network (EEN) bringt die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA Unternehmen, Technologieanbieter und potenzielle Kunden aus unterschiedlichen Ländern zusammen.

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Internationalisierungsoffensive go-international statt, einer gemeinsamen Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus und der Wirtschaftskammer Österreich.

Weitere Informationen und das vollständige Programm: www.machineryforum.at

