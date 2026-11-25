Die Junge Wirtschaft (JW) begrüßt die geplante Anhebung der Buchführungsgrenzen im Unternehmensgesetzbuch (UGB). „Die höheren Buchführungsgrenzen sind ein wichtiger Schritt zum Bürokratieabbau und bringen eine konkrete Entlastung für unsere Betriebe. Weniger Bürokratie und mehr Freiraum für unternehmerisches Handeln – dafür setzt sich die Junge Wirtschaft seit jeher ein. Gerade junge und wachsende Unternehmen brauchen mehr Zeit für ihre Geschäftsideen und die Weiterentwicklung ihrer Betriebe statt zusätzlicher Verwaltungspflichten“, betont Verena Eugster, Bundesvorsitzende der Jungen Wirtschaft.

Konkret sollen die Umsatzschwellen für die Buchführungspflicht von 700.000 Euro auf eine Million Euro steigen. Auch in der Bundesabgabenordnung (BAO) sind entsprechende Anpassungen vorgesehen. Die neuen Grenzen sollen für Geschäftsjahre gelten, die nach dem 31. Dezember 2026 beginnen. Davon profitieren vor allem Einzelunternehmer und Personengesellschaften, für die künftig länger die einfachere Einnahmen-Ausgaben-Rechnung möglich ist.

Bürokratieabbau konsequent fortsetzen

„Die bisherigen Grenzen wurden seit vielen Jahren nicht angepasst. Durch die Inflation können Unternehmen zusätzliche Buchführungspflichten treffen, obwohl ihr Umsatz nur nominell gestiegen ist. Die geplante Anhebung trägt dieser Entwicklung Rechnung. Angesichts der Teuerung der vergangenen Jahre wäre aus unserer Sicht allerdings auch eine noch weitergehende Anpassung sinnvoll“, erklärt Lukas Sprenger, Bundesgeschäftsführer der Jungen Wirtschaft.

Für die Junge Wirtschaft ist die Novelle ein wichtiger Schritt, dem weitere konkrete Entlastungen folgen müssen. Insbesondere bei Melde- und Berichtspflichten sowie bei aufwendigen Behördenverfahren sieht die JW weiterhin erhebliches Potenzial, den unternehmerischen Alltag zu vereinfachen.

„Die geplante Anhebung zeigt, dass konkrete Verbesserungen beim Bürokratieabbau möglich sind. Jetzt gilt es, diesen Weg konsequent fortzusetzen und rasch weitere Erleichterungen umzusetzen. Denn gerade junge Unternehmen brauchen Freiraum, um zu wachsen, zu investieren und Arbeitsplätze zu schaffen“, betont Eugster abschließend.