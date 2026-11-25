Die heute veröffentlichte Bevölkerungsprognose der Statistik Austria verdeutlicht einmal mehr die Herausforderungen des demografischen Wandels. Bis 2040 wird die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter voraussichtlich um rund 277.000 Personen schrumpfen, während die Zahl der Menschen ab 65 Jahren um mehr als eine halbe Million steigt. Damit wird bereits 2040 mehr als ein Viertel der österreichischen Bevölkerung 65 Jahre oder älter sein.

„Der demografische Wandel ist eine der zentralen wirtschaftspolitischen Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte. Eine alternde Gesellschaft und ein schrumpfendes Arbeitskräfteangebot haben weitreichende Konsequenzen für die Finanzierung unseres Sozialstaats und die Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandorts. Umso wichtiger ist es, jetzt die richtigen wirtschaftspolitischen Weichen zu stellen“, betont Verena Eugster, Bundesvorsitzende der Jungen Wirtschaft (JW).

Pensionssystem generationengerecht gestalten

Die demografische Entwicklung erhöht den Druck auf das umlagefinanzierte Pensionssystem weiter. Aus Sicht der Jungen Wirtschaft braucht es daher entschlossene Strukturreformen, um die langfristige Finanzierbarkeit des Systems sicherzustellen. Dazu zählen insbesondere Maßnahmen zur Erhöhung des faktischen Pensionsantrittsalters, wirksame Anreize für längeres Arbeiten sowie eine schrittweise Koppelung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters an die steigende Lebenserwartung.

„Die steigenden Zuschüsse zum Pensionssystem engen bereits heute den budgetären Handlungsspielraum für wichtige Zukunftsinvestitionen ein. Umso entscheidender ist es, jetzt die notwendigen Strukturreformen auf den Weg zu bringen. Unser Anspruch muss es sein, ein Pensionssystem zu schaffen, das für alle Generationen langfristig finanzierbar ist“, unterstreicht Lukas Sprenger, Bundesgeschäftsführer der Jungen Wirtschaft.

Vorhandene Erwerbspotenziale besser ausschöpfen

Auch angesichts der rückläufigen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter gewinnen bislang ungenutzte Erwerbspotenziale zunehmend an Bedeutung. Ein zentraler Hebel und wichtige Zukunftsinvestition ist der flächendeckende Ausbau ganztägiger und ganzjähriger Kinderbildungs- und betreuungsangebote.

Damit können die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert, die Erwerbsbeteiligung erhöht und jene Eltern unterstützt werden, die wieder ins Erwerbsleben einsteigen oder ihre Arbeitszeit ausweiten möchten.

Unternehmerischen Generationenwechsel erleichtern

Der demografische Wandel macht sich auch in der österreichischen Unternehmenslandschaft bemerkbar. Laut einer aktuellen Studie der KMU Forschung Austria stehen bis 2035 rund 56.600 Arbeitgeberunternehmen mit knapp 780.000 Beschäftigten vor einer potenziellen Übergabe. Um bestehende Betriebe, Arbeitsplätze und regionale Wertschöpfung langfristig zu sichern, braucht es aus Sicht der Jungen Wirtschaft einen konsequenten Abbau steuerlicher, finanzieller und bürokratischer Hürden bei Unternehmensnachfolgen.

„Der demografische Wandel ist auch ein unternehmerischer Generationenwechsel. Für den Wirtschaftsstandort Österreich wird es entscheidend sein, wie gut es uns gelingt, die nächste Generation für das Unternehmertum zu gewinnen und ihr die Übernahme und Weiterentwicklung bestehender Betriebe zu erleichtern. Gerade jetzt dürfen Unternehmensnachfolgen nicht an steuerlichen, finanziellen oder bürokratischen Hürden scheitern“, betont Eugster abschließend.