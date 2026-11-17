Der von der Agenda Austria für heute ausgerufene „Tag der Pensionslücke“ verdeutlicht einmal mehr die steigenden Kosten des österreichischen Pensionssystems: Rechnerisch werden die Lohnsteuereinnahmen von Jahresbeginn bis zum 17. November benötigt, um die Lücke zwischen Pensionsbeiträgen und -auszahlungen zu decken.

Erst danach bleiben Mittel für andere staatliche Aufgaben wie Bildung, Forschung oder Infrastruktur übrig. Die erforderlichen Budgetzuschüsse belaufen sich 2026 bereits auf 34,1 Milliarden Euro, vor zehn Jahren waren es noch rund 19 Milliarden Euro. Für die Junge Wirtschaft (JW) sind diese Zahlen ein weiteres deutliches Warnsignal und unterstreichen den dringenden Reformbedarf.

„Die Zahlen zeigen einmal mehr, wie dringend Österreich eine nachhaltige Pensionsreform braucht. Jahr für Jahr müssen immer höhere Milliardenbeträge aus dem Budget zugeschossen werden, während gleichzeitig der finanzielle Spielraum für Bildung, Forschung und Zukunftsinvestitionen immer kleiner wird. Wir können nicht dauerhaft auf Kosten der nächsten Generationen leben“, betont Verena Eugster, Bundesvorsitzende der Jungen Wirtschaft.

Pensionsausgaben steigen – Reformen bleiben aus

Der demografische Wandel verschärft die finanzielle Belastung des Pensionssystems zunehmend. Während die geburtenstarken Jahrgänge in Pension gehen und die Lebenserwartung kontinuierlich steigt, hat sich das tatsächliche Pensionsantrittsalter in den vergangenen Jahrzehnten kaum verändert.

Dadurch verlängert sich die durchschnittliche Pensionsbezugsdauer, während immer weniger Erwerbstätige für immer mehr Pensionist:innen aufkommen müssen: „Wir wissen seit Jahren, dass unsere Gesellschaft älter wird und immer weniger Erwerbstätige immer mehr Pensionen finanzieren müssen. Trotzdem werden die notwendigen strukturellen Reformen weiterhin aufgeschoben. Dabei ist klar: Je länger wir warten, desto größer wird die finanzielle Belastung“, unterstreicht Lukas Sprenger, Bundesgeschäftsführer der Jungen Wirtschaft.

Junge Wirtschaft fordert nachhaltige Pensionsreform

Die Junge Wirtschaft fordert daher einen automatischen Nachhaltigkeitsmechanismus, der das gesetzliche Pensionsantrittsalter schrittweise an die steigende Lebenserwartung koppelt. Gleichzeitig braucht es wirksame Maßnahmen, um das tatsächliche Pensionsantrittsalter näher an das gesetzliche heranzuführen. Zusätzliche Belastungen für Jungunternehmen und Arbeitnehmer:innen sind hingegen keine Lösung.

„Es geht nicht darum, Pensionen infrage zu stellen, sondern ihre langfristige Finanzierbarkeit sicherzustellen. Alle Generationen müssen sich darauf verlassen können, dass für sie ein funktionierendes Pensionssystem vorhanden ist. Dafür braucht es jetzt den politischen Mut, längst überfällige Reformen tatsächlich umzusetzen“, betont Eugster abschließend.