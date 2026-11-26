„Wir haben in den vergangenen zwölf Monaten viel für unsere Unternehmen erreicht. Darüber wird viel zu wenig gesprochen. Gleichzeitig haben wir eine tiefgreifende Reform begonnen und umgesetzt, die ihresgleichen sucht“, zieht Jochen Danninger, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), vor dem WKÖ-Wirtschaftsparlament Bilanz.

Als einen der wesentlichen wirtschaftspolitischen Erfolge nennt Danninger die Senkung der Lohnnebenkosten ab 2028 um einen Prozentpunkt. „Ein Prozentpunkt klingt nach wenig, bedeutet aber für unsere Unternehmen rund 2 Milliarden Euro weniger Ausgaben im Jahr. 2 Milliarden Euro, die in den Unternehmen bleiben - für neue Investitionen und für Arbeitsplätze. Damit sind wir noch nicht am Ziel, aber es ist ein schöner Erfolg, den wir für unsere Mitglieder erreichen konnten“, betont Danninger.

Auch bei der Beschleunigung von Genehmigungsverfahren konnte die WKÖ wesentliche Forderungen durchsetzen. Der Entwurf der UVP-Novelle umfasst 30 Maßnahmen zur Vereinfachung und Beschleunigung von Verfahren. Mehr Planungssicherheit gibt es zudem für die Tourismusbetriebe durch die Saisonarbeitskräftekontingente für zwei Jahre. Mit der Industriestrategie wurde gemeinsam mit der Bundesregierung erstmals ein umfassender Rahmen für zentrale Standortfragen geschaffen.

Forderungen bei Klimagesetz und Sozialleistungsmissbrauch mit Nachdruck vertreten

Mit Nachdruck vertrete die WKÖ die Interessen der Betriebe auch in der Debatte um das Klimagesetz. „Wir stehen zum Klimaschutz und dem europäischen Ziel der Klimaneutralität 2050. Aber warum muss ein österreichischer Betrieb 10 Jahre früher zusätzliche Kosten schultern als sein Konkurrent hinter der Grenze? Beide verkaufen am selben Markt. Hier können wir uns keinen österreichischen Alleingang leisten“, so Danninger.

Auch bei der Bekämpfung des Sozialleistungsmissbrauchs werde die WKÖ nicht lockerlassen. Sie habe konkrete Vorschläge vorgelegt und ein Einsparpotenzial von 380 Millionen Euro aufgezeigt. „Wenn die Bundesregierung das nächste Betrugsbekämpfungspaket für Unternehmer vorbereitet, erwarten wir uns schon, dass sie auch beim Sozialleistungsmissbrauch genauer hinschaut“, sagt Danninger.

WKÖ-Reform: Tiefgreifende Veränderungen umgesetzt

Parallel zu ihrer interessenpolitischen Arbeit hat die Wirtschaftskammer eine umfassende Organisationsreform auf den Weg gebracht. Die Senkung der Kammerumlage 2 entlastet die Unternehmen ab 2030 jedes Jahr um 100 Millionen Euro. Für die WKÖ bedeutet das jährliche Einsparungen von rund 35 Millionen Euro. „Wir haben daher unseren Fokus nachgeschärft und immer geschaut: Was ist der Nutzen für unsere Mitglieder“, so Danninger.

Die Organisation wurde schlanker und effizienter aufgestellt, Zuständigkeiten gebündelt und allein in der WKÖ werden 200 Vollzeitstellen abgebaut. Aber auch für die gesamte Organisation sind Reformschritte eingeleitet, Doppelgleisigkeiten werden reduziert. Ebenso sorgt bei den Rücklagen eine Neuregelung künftig für mehr Transparenz.

„Das alles sind konkrete Entscheidungen, konkrete Reformen und konkrete Verbesserungen. Deshalb sage ich es noch einmal klar und deutlich: Wir haben die Kritik gehört und verstanden. Und wir haben geliefert“, betont Danninger.

Volle Aufmerksamkeit für die Unternehmerinnen und Unternehmer

Die Zeit, in der sich die Wirtschaftskammer hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt – oder von außen beschäftigt wird –, müsse jetzt vorbei sein, sagt Danninger in Richtung der Kammerkritiker. „Manchmal frage ich mich schon, ob es diesen Kräften wirklich um Verbesserungen geht? Oder nur darum, unsere Interessenvertretung zu schwächen“, so Danninger.

Er respektiere jede sachliche Kritik und sei auch weiter bereit, über konstruktive Vorschläge zu diskutieren und weitere Verbesserungen einzuleiten.

Die volle Aufmerksamkeit muss sich jetzt aber wieder dorthin richten, wo sie hingehört: zu den Unternehmerinnen und Unternehmern des Landes, zu den Menschen, die jeden Tag in der Früh ihren Betrieb aufsperren, andere anstellen und Verantwortung übernehmen. Denn diese Menschen brauchen gerade jetzt eine starke Wirtschaftskammer.

PWK649/DFS)