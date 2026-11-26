„Eine zukunftsorientierte Wirtschaftskammer für ein unternehmerisches Österreich – dafür haben wir im vergangenen Jahr erfolgreich die Weichen gestellt“, zog Martha Schultz, Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), in ihrer heutigen Rede vor den Delegierten des WKÖ-Wirtschaftsparlaments Bilanz über die erfolgreichen Reformen.

Das wirtschaftliche Umfeld bleibe auch 2027 herausfordernd. „Als Wirtschaftskammer müssen wir unsere Mitglieder daher noch wirksamer unterstützen. Aber es braucht auch von Seiten der Politik die notwendigen Rahmenbedingungen, um Wachstum und Investitionen zu erleichtern“, so Schultz, die darüber hinaus mehr Wertschätzung für unternehmerische Leistungen forderte.



Effizienter, schlanker, stärker: Wirtschaftskammer neu aufgestellt



Schultz verwies auf die bisherige Reformbilanz. Dazu zählt ein ausgeglichener Haushalt, die Reduktion des WKÖ-Personalstands um 200 Vollzeitäquivalente und die dauerhafte Entlastung der Mitglieder um jährlich 100 Millionen Euro ab 2030. Abteilungen in der WKÖ wurden zusammengelegt und dadurch Effizienzpotenziale gehoben. Die Gehaltsvalorisierung für die Mitarbeiter:innen wurde auf neue, unabhängige und transparente Beine gestellt, die Entschädigungen für die Funktionär:innen auf dem bisherigen niedrigeren Niveau verankert.

Wir haben im vergangenen Jahr die Wirtschaftskammer neu aufgestellt: effizienter, schlanker, stärker. Aber das ist noch lange kein Schlusspunkt. Wir schauen laufend darauf, was die Reformmaßnahmen für die Betriebe bringen und wie wir für unsere Mitglieder noch besser werden können.

Fachorganisationen sollen reduziert werden



Für die nächste Etappe der Kammerreform kündigte die WKÖ-Präsidentin an, die Zahl der derzeit 693 Körperschaften öffentlichen Rechts, aus denen die Wirtschaftskammerorganisation (WKO) besteht, um mindestens 100 zu reduzieren. Ab der nächsten Funktionsperiode 2030 – zuvor ist dies aus wahlrechtlichen Gründen nicht möglich - soll die Interessenvertretung in schlankeren Strukturen gebündelt werden.

Wir reduzieren die Anzahl und erhöhen die Wirkung. Klar ist: Wir sparen bei den Strukturen, nicht bei der Interessenvertretung oder beim Service. Jeder Mitgliedsbetrieb wird auch künftig mit seinen spezifischen Anliegen und Interessen bestmöglich vertreten werden.

Das Erweiterte Präsidium der WKÖ habe zudem eine Obergrenze für die Kammerrücklagen beschlossen. Sie sollen künftig höchstens 100 Prozent der Personal- und Sachaufwendungen eines Jahres betragen. Fachorganisationen, deren Rücklagen darüber liegen, sollen den Überschuss ab 2028 schrittweise abbauen. Die freiwerdenden Mittel sollen den Mitgliedern zugutekommen.



Konjunkturpaket soll Investitionen anstoßen



Neben einer starken Wirtschaftskammer brauche es einen starken Standort. So seien die Investitionen von 2022 bis 2024 um 5,8 Prozent zurückgegangen. „Wir brauchen Rahmenbedingungen, die Wachstum ermöglichen“, so Schultz, die ein Konjunkturpaket fordert, „das Zukunftsinvestitionen in Gang setzt und Wachstum fördert“. Die Sanierungsoffensive mit 500 Millionen Euro für 2027 gebe der Bauwirtschaft und dem Handel einen wichtigen Impuls.

Als weitere Schritte brauche es nun den erhöhten Investitionsfreibetrag auch 2027, eine Anhebung der Forschungsprämie sowie neue, innovative Lösungen bei den Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen. „Großbritannien, Italien und Frankreich haben Superabschreibungen mit Sätzen über 100 Prozent eingeführt. Italien bietet neben seiner 130-Prozent-Superabschreibung eine jährlich angepasste Hyperabschreibung für bestimmte Projekte mit 250 Prozent an.

So etwas muss auch in Österreich endlich möglich sein“, so die WKÖ-Präsidentin, die abschließend dafür warb, unternehmerische Leistungen stärker anzuerkennen: „Wir brauchen ein neues Mindset, dass Unternehmertum im Land willkommen ist, und einen Konsens aller politischen Kräfte und Organisationen für die Weiterentwicklung des Standorts und ein unternehmerisches, zukunftsfähiges Österreich.“

(PWK646/RA)