Der Voranschlag der Wirtschaftskammer Österreich für 2027 schafft die Grundlage für die Fortsetzung des von WKÖ-Präsidentin Martha Schultz angestoßenen Reformprozesses: „Unser Ziel ist eine moderne und leistungsfähige Wirtschaftskammer, die ihre Ressourcen effizient einsetzt, sich auf ihre Kernaufgaben konzentriert und ihre Mitgliedsbetriebe spürbar entlastet“, betont WKÖ-Vizepräsident und Finanzreferent Wolfgang Hesoun bei der Präsentation des Voranschlags im WKÖ-Wirtschaftsparlament.

Ein zentrales Vorhaben ist das gemeinsame Ziel der Wirtschaftskammerorganisation, die Mitgliedsbetriebe österreichweit ab dem Jahr 2030 um rund 100 Mio. Euro jährlich zu entlasten. Die WKÖ wird dafür bereits 2028 und 2029 die Kammerumlage 2 in zwei Etappen reduzieren. Begleitet wird dieser Kurs von schlankeren Strukturen, einem sozial verträglichen Personalabbau und einer Verringerung der Sachaufwendungen.

Ausgeglichener Voranschlag als Grundlage für weitere Reformschritte

Der Voranschlag 2027 rechnet mit Kammerumlagen in Höhe von insgesamt 262,3 Mio. Euro. Davon entfallen 101,4 Mio. Euro auf die Kammerumlage 1 und 160,9 Mio. Euro auf die Kammerumlage 2. Darüber hinaus sind Waren- und Leistungserlöse von 21,3 Mio. Euro sowie sonstige betriebliche Erträge von 32,9 Mio. Euro veranschlagt. Letztere umfassen insbesondere Zuschüsse und Förderbeiträge für kofinanzierte Projekte.

Der Personalaufwand beträgt 157,1 Mio. Euro: Während sich der laufende Personalaufwand durch die eingeleiteten Personalmaßnahmen verringert, enthält der Voranschlag zugleich Vorsorgen für den Sozialplan und gesetzliche Abfertigungen. Die Sachaufwendungen werden mit 155,8 Mio. Euro veranschlagt und liegen damit – insbesondere aufgrund der Sparmaßnahmen - deutlich unter dem Ansatz für 2026.

Für 2027 wird ein positiver Betriebserfolg von 3,5 Mio. Euro erwartet, der Finanzerfolg ist mit 1,7 Mio. Euro angesetzt. Unter Berücksichtigung der Steuern und einer Rücklagenzuweisung für erforderliche Investitionen und Sanierungen am WKÖ-Bürogebäude ergibt sich ein ausgeglichenes Bilanzergebnis.

Gezielte Services und internationale Vernetzung für heimische Betriebe

Die Unterstützung der Mitgliedsbetriebe bleibt trotz des rigiden Sparkurses eine wesentliche Aufgabe der WKÖ. Das Service- und Leistungsangebot wird weiterentwickelt und noch stärker auf die Bedürfnisse der Unternehmen ausgerichtet.

Ein wichtiger Schwerpunkt ist und bleibt die Begleitung österreichischer Betriebe auf internationalen Märkten. Die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA bietet dafür Zugang zu ihrem weltweiten Netzwerk und unterstützt Unternehmen durch Messebeteiligungen und Wirtschaftsmissionen bei der Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten. Für 2027 sind unter anderem Aktivitäten rund um die Expo in Belgrad und weitere internationale Messeauftritte vorgesehen.

Darüber hinaus setzt die WKÖ auf den verstärkten Einsatz Künstlicher Intelligenz, um ihre Informations- und Beratungsleistungen für Mitgliedsbetriebe rascher und zielgerichteter bereitzustellen. In der Berufsbildung sind die EuroSkills in Düsseldorf und die AustrianSkills in Salzburg wichtige Schwerpunkte.

In der Interessenvertretung setzt sich die Wirtschaftskammer für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Betriebe, wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen und die Vermeidung zusätzlicher Belastungen ein.

Solide Finanzen und konsequente Entlastung als gemeinsame Ziele

„Mit dem Voranschlag 2027 setzen wir den Reformweg fort. Wir schaffen die Voraussetzungen für eine solide finanzielle Basis der Wirtschaftskammer und für eine nachhaltige Entlastung unserer Mitglieder – und ermöglichen gleichzeitig die notwendigen Investitionen in die Zukunft der WKÖ“, hält WKÖ-Vizepräsident und Finanzreferent Hesoun abschließend fest.

Das WKÖ-Wirtschaftsparlament hat den Voranschlag 2027 mit Stimmenmehrheit angenommen.

(PWK650/SR)