Offen und transparent: Das Wirtschaftsparlament der WKÖ am 27.11.2025 im Livestream

Das WKÖ Wirtschaftsparlament am 27.11.2025 steht heuer besonders im Fokus der Öffentlichkeit. Wir wissen, wie ernst die aktuelle Situation für unsere Mitgliedsbetriebe und für unsere Organisation ist.

Deshalb wollen wir die Weichen in Richtung Veränderung stellen und zeigen, dass wir als Wirtschaftskammer den Unternehmerinnen und Unternehmern gehören und nicht den Schlagzeilen.

Das Wirtschaftsparlament kann am 27.11.2025, ab 10:00 Uhr im Livestream mitverfolgt werden – offen und transparent.

Die Sitzung im Livestream



Wirtschaftskammer: Fakten statt Mythen

Sachliche Information anstelle wilder Spekulationen finden Sie unter wko.at/fakten.