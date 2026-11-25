Die Wirtschaftskammern setzen den nächsten Schritt in ihrem umfassenden Reformprozess. Nach der strukturellen Neuaufstellung der WKÖ nimmt Präsidentin Martha Schultz nun die Strukturen der Fachorganisationen in den Fokus.

Das gemeinsam mit allen Länderorganisationen erklärte Ziel: Die Zahl der derzeit 683 eigenständigen Fachorganisationen soll um zumindest 100 reduziert werden. Damit folgt man den Empfehlungen des Rechnungshofes und verschlankt die Strukturen der Wirtschaftskammerorganisation weiter.

Starke Interessenvertretung durch gebündelte Kräfte

Durch die sinnvolle Neuorganisation der Fachorganisationsstruktur sollen im Rahmen eines strukturierten Prozesses Synergien gehoben, Doppelstrukturen abgebaut und auch die Funktionärsstrukturen gestrafft werden. Dabei geht es ausdrücklich nicht darum, die Interessenvertretung einzelner Berufsgruppen oder Branchen einzuschränken, sondern deren Vertretung in gemeinsamen, schlagkräftigeren Strukturen zu bündeln. Die Interessenvertretung und die Betreuung der Mitgliedsbetriebe werden weiterhin in vollem Umfang gewährleistet sein.



Die Vorbereitungen für die strukturellen Veränderungen sollen bereits in der laufenden Funktionsperiode erfolgen und werden unmittelbar aufgenommen. Aus organisatorischen und wahlrechtlichen Gründen wird die Umsetzung mit Beginn der nächsten Funktionsperiode 2030 erfolgen.

Unser Anspruch ist klar: Wir wollen eine schlankere, effizientere und schlagkräftigere Wirtschaftskammer. Die Reduktion um mindestens 100 Fachorganisationen ist ein ambitioniertes Ziel und ein weiterer Beleg dafür, dass wir es mit der Reform ernst meinen. Weniger Strukturen, gebündelte Kräfte und eine weiterhin starke Interessenvertretung für unsere Mitgliedsbetriebe sind unser Ziel.