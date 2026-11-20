„Künstliche Intelligenz ist einer der entscheidenden Hebel für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandorts. Österreich muss bei dieser technologischen Entwicklung nicht nur Anwender, sondern auch aktiver Gestalter sein. Die von Staatssekretär Alexander Pröll vorgestellte KI-Agenda setzt wichtige Impulse“, betont WKÖ-Generalsekretär Jochen Danninger.

KI eröffnet Unternehmen aller Größen enorme Chancen, ihre Produktivität zu steigern, Prozesse effizienter zu gestalten und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Besonders vielversprechend ist die geplante Mission für Physical AI, die gezielt auf Österreichs Stärken in der Industrie, im Maschinenbau und bei hochspezialisierten KMU aufbaut.

Bürokratie abbauen, Wachstum ermöglichen

Auch die Initiative für eine einheitliche europäische Unternehmensform (EU Inc.) ist aus Sicht der WKÖ ein wichtiger Schritt. „Wer europäische Technologiechampions will, muss ihnen auch ermöglichen, in Europa zu wachsen. Dafür braucht es weniger Bürokratie, einen funktionierenden Binnenmarkt und einen besseren Zugang zu Kapital. Überbordende Regulierung und nationales Gold Plating dürfen nicht zur Innovationsbremse werden“, so Danninger.

Digitale Souveränität und heimische Wertschöpfung stärken

Mit der geplanten Europäischen Gemeinschaft für Rechenleistung kann Europa seine technologischen Abhängigkeiten reduzieren und die digitale Wertschöpfung am eigenen Standort stärken. Voraussetzung dafür sind wettbewerbsfähige Energiepreise, ausreichende Netzkapazitäten und die konsequente Einbindung heimischer Technologieanbieter.

„Europa muss bei den Schlüsseltechnologien der Zukunft eigenständiger werden. Unser Ziel muss sein, digitale Abhängigkeiten zu reduzieren und möglichst viel Wertschöpfung in Österreich und Europa zu halten. Innovation, Datenschutz und Cybersicherheit müssen dabei Hand in Hand gehen“, betont Danninger abschließend.