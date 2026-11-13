WKÖ: Österreich und Italien vertiefen Kooperation in der Verteidigungsindustrie

Neue Kooperationen und Geschäftschancen für heimische Unternehmen standen im Mittelpunkt einer zweitägigen Wirtschaftsmission nach Rom. Am 12. und 13. November kamen Unternehmen der österreichischen und italienischen Sicherheits-, Verteidigungs-, Luftfahrt- und Raumfahrtindustrie zusammen.

An der Wirtschaftsdelegation nahmen auf österreichischer Seite Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, WKÖ-Vizepräsident Bernd Hinteregger sowie der amtierende Nationale Rüstungsdirektor, Generalmajor Peter Pertl, teil. Auf italienischer Seite waren Vertreter des Verteidigungsministeriums und des Branchenverbands AIAD dabei.

„Europas Sicherheit und Resilienz brauchen eine starke industrielle Basis, verlässliche Lieferketten und enge Partnerschaften. Kein Land kann die dafür notwendigen technologischen und industriellen Kapazitäten allein aufbauen. Deshalb müssen wir unsere Stärken auf europäischer Ebene bündeln und neue Kooperationsmöglichkeiten für unsere Unternehmen schaffen“, betont WKÖ-Vizepräsident Bernd Hinteregger.

„Wenn Europa Milliarden in seine Sicherheit investiert, müssen auch österreichische Unternehmen davon profitieren. Mit Italien als starken Partner und dem 400-Millionen-Euro-Kooperationsrahmen mit Leonardo haben wir dafür eine wichtige Grundlage geschaffen. Jetzt geht es darum, aus diesen Chancen konkrete Aufträge zu machen. Dafür bringen wir mit dem neuen FFG-Kompetenzatlas heimische Betriebe gezielt mit internationalen Herstellern zusammen und stärken deren Sichtbarkeit. Gleichzeitig vereinfachen wir Exportverfahren und schaffen mehr Rechtssicherheit. Denn unser Ziel ist klar: Mehr Aufträge, mehr Wertschöpfung und mehr Arbeitsplätze in Österreich“, so Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

Rund 50 Unternehmen loten neue Kooperationen aus

Beim österreichisch-italienischen Industry Supplier Day am Donnerstag kamen rund 50 Unternehmen aus beiden Ländern zusammen, um neue Kooperationsmöglichkeiten auszuloten. Im Fokus standen mögliche Lieferbeziehungen, gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsprojekte sowie Partnerschaften für europäische Programme wie den Europäischen Verteidigungsfonds (EDF).

Insbesondere österreichischen KMU bot die Veranstaltung die Chance, ihre hoch spezialisierten Technologien und weltweit führenden Nischenkompetenzen italienischen Industriepartnern zu präsentieren. Im Rahmen der Wirtschaftsmission besuchte die Delegation am Freitag MBDA, einen führenden europäischen Hersteller von Verteidigungssystemen. Österreichische Unternehmen erhielten dabei die Gelegenheit, sich direkt mit dem Systemhersteller zu vernetzen und Möglichkeiten für eine Einbindung in europäische Liefer- und Wertschöpfungsketten auszuloten.

„Unsere Betriebe verfügen über hoch spezialisierte Technologien und innovative Nischenlösungen, die große europäische Systemhersteller hervorragend ergänzen können. Der direkte Austausch eröffnet Chancen für neue Partnerschaften und stärkt zugleich die industrielle Wettbewerbsfähigkeit Europas“, so Hinteregger.

Damit österreichische Unternehmen diese Chancen auch tatsächlich nutzen können, braucht es neben einfacheren Exportverfahren vor allem mehr Rechtssicherheit. Die WKÖ begrüßt daher die im Ministerrat auf den Weg gebrachten Verbesserungen im Sicherheitsexportgesetz.

Eine zentrale WKÖ-Forderung bleibt jedoch offen: die dringend notwendige Präzisierung des § 320 StGB. Rechtmäßig genehmigte Kooperationen und Exporte dürfen nicht weiterhin durch zusätzliche strafrechtliche Unsicherheiten erschwert werden.

Italien zählt zu Österreichs wichtigsten Wirtschaftspartnern

Die Wirtschaftsmission baute auf engen bilateralen Wirtschaftsbeziehungen auf. Mit einem Handelsvolumen von rund 25 Milliarden Euro war Italien 2025 Österreichs zweitwichtigster Handelspartner. Im ersten Halbjahr 2026 stiegen die österreichischen Exporte nach Italien um zehn Prozent.

Auch die heimische Sicherheits- und Verteidigungsindustrie ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor: Rund 200 Unternehmen erwirtschafteten 2025 einen Umsatz von etwa 5,1 Milliarden Euro und beschäftigten mehr als 12.000 Menschen.

„Die engen Wirtschaftsbeziehungen mit Italien sind eine hervorragende Grundlage, um die Zusammenarbeit in strategisch wichtigen Bereichen weiter auszubauen. Damit schaffen wir neue Chancen für unsere Unternehmen und stärken zugleich die industrielle Handlungsfähigkeit Europas“, betont Hinteregger abschließend.