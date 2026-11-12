Reformbilanz: Was sich bereits verändert hat und welche Schritte folgen

Ein Jahr nach der Übernahme der Führung durch Martha Schultz sind wesentliche Reformmaßnahmen beschlossen und umgesetzt. Von Einsparungen und schlankeren Führungsstrukturen über die Neuorganisation von Abteilungen bis hin zu einheitlichen Compliance-Regeln: Zahlreiche Veränderungen wurden bereits umgesetzt oder eingeleitet. Gleichzeitig sind weitere Reformen geplant, die die gesamte Wirtschaftskammerorganisation (WKO) betreffen. Ein Überblick über die wichtigsten Maßnahmen und nächsten Schritte.

1. Sparsamer: Kosten reduzieren und Mitgliedsbetriebe entlasten

Weniger Ausgaben, ein ausgeglichener Haushalt und eine finanzielle Entlastung der Mitgliedsbetriebe: Mit mehreren Maßnahmen soll die Wirtschaftskammerorganisation wirtschaftlicher aufgestellt werden.

Schwarze Null als Ziel: Das im Voranschlag 2026 ausgewiesene Minus von 4,2 Millionen Euro soll ausgeglichen werden. Dazu werden Kosten reduziert und Ausgaben überprüft.

Das im Voranschlag 2026 ausgewiesene Minus von 4,2 Millionen Euro soll ausgeglichen werden. Dazu werden Kosten reduziert und Ausgaben überprüft. Reform der gesamten WKO gestartet: Alle Wählergruppen, Länder und Bundessparten arbeiten gemeinsam in der Reformgruppe mit, die Vorschläge für das Wirtschaftsparlament erarbeitet hat. Der Reformprozess auf Bundesebene wird von externer Expertise begleitet.

Alle Wählergruppen, Länder und Bundessparten arbeiten gemeinsam in der Reformgruppe mit, die Vorschläge für das Wirtschaftsparlament erarbeitet hat. Der Reformprozess auf Bundesebene wird von externer Expertise begleitet. 100 Millionen Euro jährliche Entlastung: Die Wirtschaftskammerorganisation wird ihre Mitgliedsbetriebe ab 2030 dauerhaft um insgesamt 100 Millionen Euro pro Jahr entlasten. Dafür ist ab 2028 eine schrittweise Senkung der Kammerumlage 2 (KU2) vorgesehen. In der Bundeskammer soll der Hebesatz von 0,12 auf 0,10 Prozent sinken. Hinzu kommen Senkungen in den Landeskammern.

Die Wirtschaftskammerorganisation wird ihre Mitgliedsbetriebe ab 2030 dauerhaft um insgesamt 100 Millionen Euro pro Jahr entlasten. Dafür ist ab 2028 eine schrittweise Senkung der Kammerumlage 2 (KU2) vorgesehen. In der Bundeskammer soll der Hebesatz von 0,12 auf 0,10 Prozent sinken. Hinzu kommen Senkungen in den Landeskammern. Oecolution wird geschlossen: Der Thinktank wird bis Ende 2026 liquidiert. Dadurch spart die WKÖ künftig rund 1,2 Millionen Euro jährlich.

Der Thinktank wird bis Ende 2026 liquidiert. Dadurch spart die WKÖ künftig rund 1,2 Millionen Euro jährlich. wîse up wird eingestellt: Die schrittweise Einstellung der Geschäftstätigkeit läuft seit 27. Mai 2026. Angebote werden unter anderem ins WIFI überführt. Die Einsparungen betragen rund 1,8 Millionen Euro im Jahr 2026 und ab 2027 jährlich rund 3,5 Millionen Euro. Die Liquidation soll spätestens Mitte 2027 abgeschlossen sein.

Die schrittweise Einstellung der Geschäftstätigkeit läuft seit 27. Mai 2026. Angebote werden unter anderem ins WIFI überführt. Die Einsparungen betragen rund 1,8 Millionen Euro im Jahr 2026 und ab 2027 jährlich rund 3,5 Millionen Euro. Die Liquidation soll spätestens Mitte 2027 abgeschlossen sein. Funktionsentschädigungen der WKÖ gesenkt: Nach der Aussetzung der ursprünglich beschlossenen Erhöhungen im November 2025 wurden die Entschädigungen auf niedrigerem Niveau verankert. Die Entschädigungen der WKÖ-Vizepräsident:innen wurden deutlich reduziert, jene der Spartenobleute an das niedrigere Niveau der kooptierten Vizepräsident:innen angeglichen. Damit wurde auch eine Empfehlung des Rechnungshofs aufgegriffen, die Funktionen hinsichtlich ihres Zeitaufwands zu evaluieren. Insgesamt sinkt der Aufwand für Funktionsentschädigungen.

2. Schlanker: Was sich innerhalb der WKÖ verändert

Auch die internen Strukturen der WKÖ wurden neu aufgestellt. Führungsstrukturen wurden verkleinert, Abteilungen zusammengelegt und Zuständigkeiten neu verteilt. Hinzu kommen Veränderungen im Personalbereich und einheitliche Regeln für die gesamte Organisation.

Führung und Personal

Generalsekretariat halbiert: Die Zahl der Generalsekretäre in der WKÖ wurde von vier auf zwei reduziert.

Die Zahl der Generalsekretäre in der WKÖ wurde von vier auf zwei reduziert. Personalabbau eingeleitet: Der Personalstand der WKÖ wird um rund 200 Vollzeitäquivalente reduziert. Mit dem Betriebsrat wurde dazu ein Sozialplan vereinbart.

Der Personalstand der WKÖ wird um rund 200 Vollzeitäquivalente reduziert. Mit dem Betriebsrat wurde dazu ein Sozialplan vereinbart. Personelle Veränderungen in der WKÖ: Arbeitsverträge des Kreativdirektors und des Sonderbeauftragten für Nachhaltigkeit wurden aufgelöst. Die Positionen wurden nicht nachbesetzt.

Abteilungen und Zuständigkeiten neu geordnet

Mehrere organisatorische Veränderungen wurden bereits umgesetzt, weitere sind vorgesehen:

Die Abteilung Interessenpolitik und strategische Koordination wurde in das Büro des Generalsekretärs integriert.

wurde in das Büro des Generalsekretärs integriert. Die interessenpolitischen Aufgaben der bisherigen Abteilung Innovation und Digitalisierung wurden in die Abteilung Wirtschafts- und Standortpolitik eingegliedert.

wurden in die Abteilung Wirtschafts- und Standortpolitik eingegliedert. Die Abteilung Krisenmanagement und Sicherheitsvorsorge wurde in die Bundessparte Industrie integriert.

wurde in die Bundessparte Industrie integriert. Mit 1. Februar 2027 werden die Abteilungen Europapolitik und EU-Repräsentation zusammengeführt.

werden die Abteilungen Europapolitik und EU-Repräsentation zusammengeführt. Das WIFI Österreich wird im Zuge der organisatorischen Neuordnung im Bereich Servicemanagement, IKT und Datenmanagement verankert. Die Marke WIFI bleibt eigenständig.

Neue Regeln für die Organisation

Einheitliche Compliance: Seit 1. November gelten erstmals für die gesamte WKO gemeinsame Regeln für Mitarbeiter:innen und Funktionär:innen. Sie betreffen unter anderem Interessenkonflikte, Nominierungen, Entsendungen, Vergaben, Repräsentation und Geschenke. Kammermittel dürfen nicht zur Finanzierung politischer Parteien verwendet werden.

Seit 1. November gelten erstmals für die gesamte WKO gemeinsame Regeln für Mitarbeiter:innen und Funktionär:innen. Sie betreffen unter anderem Interessenkonflikte, Nominierungen, Entsendungen, Vergaben, Repräsentation und Geschenke. Kammermittel dürfen nicht zur Finanzierung politischer Parteien verwendet werden. Gehaltsvalorisierung neu geregelt: Ab 2027 ersetzt der amtliche Tariflohnindex der Statistik Austria im Einvernehmen mit dem Zentralbetriebsrat die bisherige WKO-eigene Formel zur Gehaltsanpassung.

3. Stärker: Die nächsten Schritte der Reform

Die Reform geht über die bereits umgesetzten und eingeleiteten Veränderungen hinaus. Eine gemeinsame Reformgruppe, in der alle Wählergruppen, Länder und Bundessparten vertreten sind, hat weitere Vorschläge für das Wirtschaftsparlament Ende November erarbeitet. Der Reformprozess auf Bundesebene wird dabei von externer Expertise begleitet.

Ende November stehen im Wirtschaftsparlament weitere Reformschritte zur Behandlung an:

Rücklagen abbauen und Mitglieder entlasten: Rücklagen sollen künftig grundsätzlich höchstens 100 Prozent der jährlichen Personal- und Sachaufwendungen betragen. Fachorganisationen mit überhöhten Rücklagen sollen diese ab 2028 schrittweise abbauen. Die Mittel sollen über Beitragssenkungen, Rabatte sowie Bildungs- und Serviceleistungen den Mitgliedsbetrieben zugutekommen.

Fachorganisationen und Funktionärsstrukturen verschlanken: Nach der strukturellen Neuaufstellung der WKÖ sollen die derzeit 683 Fachorganisationen mit Beginn der nächsten Funktionsperiode deutlich reduziert und sinnvoll zusammengeführt werden.

Leistungen effizienter organisieren – „1+2 statt 10“: Stellungnahmen und Serviceleistungen werden bisher häufig parallel in den neun Bundesländern und der Bundesorganisation bearbeitet. Künftig sollen Aufgaben stärker gebündelt und aufgeteilt werden. So könnte beispielsweise eine Beratungsleistung gemeinsam von zwei Bundesländern und der Bundesorganisation erarbeitet und anschließend allen Bundesländern zur Verfügung gestellt werden.

Weniger Aufwand, mehr Leistung

Mit den Reformen soll die Wirtschaftskammerorganisation nicht nur schlanker, sondern vor allem effizienter und schlagkräftiger werden. Ziel ist es, Ressourcen gezielter einzusetzen, Doppelgleisigkeiten abzubauen und die Leistungen für die Mitgliedsbetriebe weiterzuentwickeln.