Forum Tiefengeothermie: Potenzial geothermischer Energiegewinnung besser nutzen

Das erste Forum Tiefengeothermie der Arbeitsgemeinschaft Geothermie Allianz Österreich (ARGE GAÖ) in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) stand ganz im Zeichen von Information und Austausch: Vorträge, Projektberichte und internationale Perspektiven boten einen Überblick über den Stand der Tiefengeothermie in Österreich. Expertinnen und Experten aus Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft diskutierten, was es für eine rasche Umsetzung von Tiefengeothermie-Projekten braucht.

Politischen Rückenwind gab es gleich zu Beginn der Veranstaltung: In einer Videobotschaft unterstrich Norbert Totschnig, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, den Stellenwert der Tiefengeothermie für Österreich.

„Klimaschutz und die Stärkung des Wirtschaftsstandorts müssen Hand in Hand gehen.“ Er verwies auf das Regierungsprogramm, in dem sich die Bundesregierung darauf verständigt hat, einen geeigneten Rechtsrahmen für die Nutzung der Geothermie zu schaffen.

Konkret arbeitet das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) an einer Novelle des Wasserrechtsgesetzes, parallel dazu bereitet das Bundesministerium für Finanzen (BMF) eine Novelle des Mineralrohstoffgesetzes (MinroG) vor. „Beide Vorhaben werden in enger Abstimmung vorangetrieben“, betonte Totschnig.

Vom Rechtsrahmen zur Umsetzung

Auf die Keynote von Peter Weinelt, Generaldirektor der Wiener Stadtwerke, mit dem Titel „Tiefengeothermie für eine sichere Energiezukunft“ folgten zahlreiche weitere hochkarätige Vorträge: Aktuelle Projektberichte gaben Einblick in laufende Vorhaben, internationale Perspektiven ergänzten das Bild und machten deutlich, welche Erfahrungen aus anderen Ländern sich auf Österreich übertragen lassen.

Den Abschluss des inhaltlichen Programms bildete eine spannende Podiumsdiskussion, in der Verwaltung und Energiewirtschaft direkt aufeinandertrafen. Am Podium diskutierten Andreas Reichhardt (BMF), Charlotte Vogl (BMLUK), Theresa Schröckenfuchs und Florian Sieber (beide OMV) sowie Rusbeh Rezania (Wien Energie).

Damit waren die beiden für die Novellen des Wasserrechtsgesetzes und des Mineralrohstoffgesetzes federführenden Ministerien ebenso am Podium vertreten wie Unternehmen, die Tiefengeothermie-Projekte in der Praxis vorantreiben. Einig waren sich die Podiumsteilnehmer:innen in ihrer zuversichtlichen Prognose: Die Weichen seien gestellt und schon in wenigen Jahren sehe man sich mitten im Roll-out.

Ausbau der Tiefengeothermie erfordert Planungs- und Investitionssicherheit

Clara Maria Habeler, Geschäftsführerin der ARGE Geothermie Allianz Österreich, zog eine positive Bilanz des ersten Forum Tiefengeothermie, das den angestrebten Austausch zwischen Wissenschaft, Industrie, Politik und Behörden ermöglicht und damit einen Impuls für die weitere Zusammenarbeit gesetzt habe.

Der Ausbau der Tiefengeothermie erfordert Planungs- und Investitionssicherheit durch verlässliche gesetzliche Rahmenbedingungen und effiziente Genehmigungsverfahren. Ebenso entscheidend sind starke Partnerschaften und eine zentrale Interessenvertretung, die die Umsetzung erneuerbarer Wärmeprojekte beschleunigen.

Die Schlussworte sprachen die beiden Vorständinnen der ARGE Geothermie Allianz Österreich, Michaela Jarosch und Linda Kirchberger, in einer Videobotschaft. Sie bekräftigten, den Dialog zwischen Politik, Verwaltung und Wirtschaft fortzuführen, damit die Tiefengeothermie ihren Beitrag zu einer sicheren, leistbaren und klimaneutralen Wärmeversorgung in Österreich leisten kann.

Über die ARGE Geothermie Allianz Österreich

Die ARGE Geothermie Allianz Österreich (ARGE GAÖ) ist die fachübergreifende Arbeitsgemeinschaft der Fachverbände Gas Wärme sowie Energierohstoff- und Kraftstoffindustrie. Sie bündelt die Interessen der Tiefengeothermie in Österreich und setzt sich für verlässliche Rahmenbedingungen für deren Ausbau ein.