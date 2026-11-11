„Austrian Ticket“ der ARGE Film und Kino für „BRUNO“

Der österreichische Spielfilm „BRUNO – Der junge Kreisky“ hat am vergangenen Wochenende die Marke von 75.000 Kinobesucher:innen in Österreich überschritten. Aus diesem Anlass vergibt die Arbeitsgemeinschaft Film und Kino das „Austrian Ticket“, eine der wichtigsten Auszeichnungen für erfolgreiche österreichische Kinofilme. Das „Austrian Ticket“ wird an heimische Produktionen verliehen, die mehr als 75.000 Besucher:innen im Kino erreichen.

„BRUNO – Der junge Kreisky“ erzählt die Geschichte der Jugendjahre von Bruno Kreisky im Wien der späten 1920er- und frühen 1930er-Jahre. Als Sohn eines wohlhabenden jüdischen Elternhauses schließt er sich der sozialistischen Arbeiterjugend an und erlebt eine Zeit wachsender politischer Spannungen.

Gemeinsam mit seinen Mitstreiter:innen organisiert er verbotene Treffen, verteilt Widerstandsaufrufe und stellt sich gegen das immer stärker werdende faschistische Regime. Der Film zeigt eindrucksvoll den Weg eines jungen Idealisten, der bereit ist, für Demokratie, Freiheit und soziale Gerechtigkeit persönliche Risiken auf sich zu nehmen.

Der Film von Harald Sicheritz widmet sich den prägenden Jahren eines der bedeutendsten österreichischen Politiker des 20. Jahrhunderts. In der Hauptrolle überzeugt Nils Arztmann als junger Bruno Kreisky. Mit historischer Genauigkeit und emotionaler Kraft zeichnet „BRUNO“ das Porträt eines jungen Mannes, dessen Haltung und Engagement später die Geschichte der Zweiten Republik mitprägen sollten.

„Dass ein Film über die Jugendjahre Bruno Kreiskys über 75.000 Menschen in die österreichischen Kinos bringt, ist ein außergewöhnlicher Erfolg. ‚BRUNO‘ macht Geschichte lebendig und zeigt, wie aktuell Themen wie Demokratie, gesellschaftlicher Zusammenhalt und der Einsatz gegen autoritäre Entwicklungen geblieben sind“, betonen die Vertreter:innen der ARGE Film und Kino, Christian Dörfler und Michael Stejskal, in der Wirtschaftskammer Österreich.

„Der große Publikumszuspruch bestätigt die hohe Qualität des österreichischen Filmschaffens und die Bedeutung heimischer Produktionen für die Kinolandschaft.“

Mit mehr als 75.000 Besucher:innen zählt „BRUNO – Der junge Kreisky“ zu den erfolgreichsten österreichischen Filmen des Jahres. Der Publikumserfolg unterstreicht das anhaltende Interesse an österreichischer Geschichte und an Filmen, die gesellschaftlich relevante Themen einem breiten Publikum zugänglich machen. Kritiker:innen würdigten insbesondere die differenzierte Annäherung an die historische Figur, die starke schauspielerische Leistung des Ensembles sowie die aufwendige Gestaltung des Films.

Die ARGE Film und Kino gratuliert dem gesamten Team von „BRUNO“, Regisseur Harald Sicheritz, den Produzent:innen Danny Krausz, Milan Dor, Lukas Zweng und Genia Krassnig, dem Verleih Polyfilm und Alamode Österreich sowie allen beteiligten Schauspieler:innen und Filmschaffenden herzlich zu diesem herausragenden Erfolg.

„Der Erfolg von ‚BRUNO - Der junge Kreisky‘ beweist vieles - unter anderem, dass die Menschen Unterhaltung mit Haltung schätzen. Dankbar verbeuge ich mich vor den Frauen und Männern von Team und Ensemble, die gemeinsam mit mir diesem Film das wohl Wichtigste geschenkt haben - seinen bleibenden Wert“, freut sich Harald Sicheritz.

Und Nils Arztmann ergänzt: „Ich freue mich enorm, dass ‚BRUNO - Der junge Kreisky‘, ein wirkliches Herzensprojekt von mir, so viel Interesse beim Publikum findet. Es ist geradezu traumhaft, dass diese einzigartige Arbeit, für die über Jahre hinweg so viele tolle Menschen gekämpft und in die sie all ihre Energie hineingesteckt haben, jetzt so großen Erfolg hat.“

„Dieser Publikumszuspruch ist großartig und freut uns riesig. Das klappt am Ende immer nur dann, wenn sich die Leidenschaft auf alle Mitwirkenden überträgt. Insofern gebührt unser Dank allen Künstler:innen vor und hinter der Kamera genauso wie jenen, die uns diese Produktion ermöglicht haben und schließlich allen, die sehr viel Herz und Energie in die Herausbringung dieses Films gesteckt haben“, bestätigt Danny Krausz von der Dor Film.

„Wir sind überglücklich, dass die mitreißend erzählte Geschichte eines der wichtigsten Politiker unseres Landes, von Harald Sicheritz mit viel Liebe auf die Kinoleinwand gebracht, so viele Menschen, darunter auch ganz viele junge, zu begeistern weiß“, freut sich Sabine Hofmann von Polyfilm Verleih. „‚BRUNO - Der junge Kreisky‘ ist unsere erste Zusammenarbeit mit Dorfilm und mit dem renommierten Regisseur Harald Sicheritz. Umso mehr freuen wir uns nun über den gemeinsamen Erfolg“, ergänzt Fabien Arseguel von Alamode Film.