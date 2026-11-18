Österreichs Ferienhotellerie beweist Widerstandskraft, doch die wirtschaftliche Stabilität ist hart erarbeitet. Das zeigt der Fitness-Check 2026 von OeHT, Prodinger und Kohl und Partner auf Basis von 1.061 Hotelbilanzen.

„Unsere Betriebe investieren in Mitarbeiter:innen und Qualität, steigern ihre Umsätze, aber diesen Anstrengungen stehen auch steigende Kosten gegenüber. Umso wichtiger ist es nun, dass die Ertragskraft der Betriebe nicht durch immer höhere Tourismusabgaben zunichtegemacht wird“, betont Georg Imlauer, Obmann des Fachverbandes Hotellerie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Besonders deutlich wird der Druck im 3-Sterne-Segment: Die Auslastung sank im Median von rund 167 auf 154 Vollbelegstage, der Jahresumsatz je Zimmer ging von 42.820 auf 41.749 Euro zurück. In der klassischen 4-Sterne-Hotellerie stieg der Mitarbeiteraufwand je Vollzeitkraft um 6,2 Prozent, während der Umsatz je Zimmer nur um knapp drei Prozent zulegte.

„Abgerechnet wird am Schluss. Mehr Nächtigungen und Umsatz bedeuten eben noch lange nicht, dass der wirtschaftliche Erfolg garantiert ist“, so Imlauer.

Dennoch dreht sich die Abgabenschraube weiter: In Wien stieg die Ortstaxe im Juli 2026 auf fünf Prozent; ab Juli 2027 sind acht Prozent vorgesehen. In der Steiermark steigt die Nächtigungsabgabe für Beherbergungsbetriebe mit Dezember von 2,50 auf 4,90 Euro.

„Das darf nicht zum Flächenbrand in den anderen Bundesländern werden - wir brauchen abgestimmte Lösungen, nicht einen Dominoeffekt, der Betriebe und Gäste verunsichert“, so Imlauer. Für den Gast zählt der Gesamtpreis. Wird der Aufenthalt durch höhere Abgaben teurer, gerät die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Hotellerie unter Druck.

„Bereits im Sommer haben über zwei Drittel von rund 250 befragten Hotels angegeben, dass sie die gestiegenen Kosten nur teilweise oder so gut wie gar nicht über Preiserhöhungen weitergeben können. Als größte Ertragsfresser in der Befragung genannt wurden Energie, Wareneinsatz sowie Steuern und Abgaben. Am Ende des Tages fehlt das Geld für Investitionen in die Zukunft. Ein Drittel unserer Betriebe kann derzeit schon nur noch absolut notwendige Investitionen tätigen. Das schwächt die heimische Wirtschaft, denn die Hotellerie ist ein wichtiger Auftraggeber und Wirtschaftsmotor in den Regionen“, warnt Imlauer. Gerade im preisgünstigeren Segment sei zusätzliche Vorsicht geboten: „Urlaub in Österreich muss auch für kleinere Budgets möglich bleiben.“

Der Fachverband fordert daher einen Stopp weiterer Erhöhungen von Ortstaxen und Tourismusabgaben. „Wer unsere klein- und mittelbetrieblich geprägte Hotellerie erhalten will, muss ihr Luft zum Wirtschaften lassen. Unsere Familienbetriebe brauchen Zukunftsperspektiven statt der nächsten Abgabenerhöhung“, so Imlauer abschließend.