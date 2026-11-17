Österreichs Seilbahnwirtschaft startet mit Zuversicht in den Jubiläumswinter 2026/27. Nach einem der erfolgreichsten Winter der Branchengeschichte mit rund 53 Millionen Ersteintritten und einem Gästeplus von drei Prozent stehen die Zeichen auch für die bevorstehende Saison auf Erfolg. Die Österreich Werbung erwartet 21,7 Millionen Ankünfte und damit ein weiteres Plus von 1,5 Prozent.

Gleichzeitig unterstreicht eine aktuelle Wertschöpfungsstudie des Marktforschungsinstituts MANOVA die enorme wirtschaftliche Bedeutung der heimischen Seilbahnen: Insgesamt 14,3 Milliarden Euro Bruttoumsatz, 7,7 Milliarden Euro Wertschöpfung und rund 126.600 Arbeitsplätze hängen unmittelbar oder mittelbar mit den Gästen der österreichischen Seilbahnen zusammen.

„Wir starten mit wirtschaftlichem Rückenwind und großer Zuversicht in eine ganz besondere Saison. Vor genau 100 Jahren haben mutige Pioniere den Grundstein für eine der erfolgreichsten Tourismusbranchen unseres Landes gelegt. Heute zählt Österreich zu den international führenden Wintersportdestinationen. Unsere Betriebe sind technologisch hervorragend aufgestellt, investieren konsequent in Qualität und Nachhaltigkeit und schaffen damit beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft“, betont Franz Hörl, Obmann des Fachverbandes der österreichischen Seilbahnen in der Wirtschaftskammer Österreich.

Seilbahnen als Milliardenmotor für Österreichs Regionen

Die neue MANOVA-Wertschöpfungsstudie für den Winter 2025/26 verdeutlicht die enorme wirtschaftliche Strahlkraft der Branche. Pro Ersteintritt geben Wintersportgäste durchschnittlich 285 Euro aus, bei Nächtigungsgästen sind es sogar 317 Euro. Lediglich 52,70 Euro davon entfallen auf die Seilbahnkarte. Der überwiegende Teil kommt der Beherbergung, Gastronomie, Mobilität und dem Handel zugute. Insgesamt generieren Seilbahnnutzer eine Bruttowertschöpfung von rund 7,7 Milliarden Euro.

Der wirtschaftliche Multiplikator beträgt 7,2: Aus 1.000 Euro an Löhnen, Gehältern und Gewinnen in der Seilbahnwirtschaft entstehen regional 7.200 Euro an Wertschöpfung. Rund 126.600 Arbeitsplätze hängen an den Seilbahnnutzern, davon 109.100 außerhalb der eigentlichen Seilbahnwirtschaft.

„Diese Zahlen belegen eindrucksvoll: Unsere Seilbahnen sind weit mehr als touristische Infrastruktur. Sie sind der wirtschaftliche Motor ganzer Regionen und sichern weit über unsere Branche hinaus Beschäftigung, Einkommen und Lebensqualität. Gerade im ländlichen Raum ist ihre Bedeutung kaum hoch genug einzuschätzen“, unterstreicht Hörl.

Wintersportstrategie 2040: Zukunft aktiv gestalten

Um diese Erfolgsgeschichte langfristig fortzuschreiben, hat der Fachverband der Seilbahnen mit der Wintersportstrategie 2040 einen umfassenden Zukunftsprozess gestartet. Im Mittelpunkt stehen die Entwicklung der internationalen Herkunftsmärkte, der demografische Wandel, die Gewinnung neuer Gästegruppen sowie die langfristige Begeisterung junger Generationen für den Wintersport. Auch Nachhaltigkeit, ergänzende touristische Angebote und die Wahrnehmung des Preis-Leistungs-Verhältnisses spielen dabei eine zentrale Rolle.

„100 Jahre Seilbahngeschichte sind auch 100 Jahre Innovations- und Veränderungsbereitschaft. Genau diese Stärke wollen wir in die Zukunft tragen. Unser Ziel ist klar: Der Wintersport soll auch in 20 Jahren dieselbe Begeisterung auslösen und eine ebenso hohe wirtschaftliche Bedeutung haben wie heute. Deshalb warten wir nicht auf Veränderungen, sondern gestalten sie gemeinsam mit unseren Partnern aktiv mit“, erklärt Erich Egger, stellvertretender Fachverbandsobmann.

Moderne Beschneiung sichert Milliarden an Wertschöpfung

Welche Bedeutung technologische Innovationen bereits heute haben, zeigt eine weitere aktuelle MANOVA-Studie zur technischen Beschneiung. Dank dieser konnte im vergangenen Winter ein weitgehend regulärer Skibetrieb gewährleistet werden. Ohne technische Beschneiung wären laut Studie rund 40 der insgesamt 52,8 Millionen Ersteintritte entfallen. Die wirtschaftlichen Folgen wären enorm gewesen: Österreich hätte rund 5,6 Milliarden Euro an Wertschöpfung und 32 Millionen Nächtigungen verloren. Rechnerisch wären rund 91.600 Arbeitsplätze betroffen gewesen.

„Moderne Beschneiung sichert nicht nur Skipisten, sondern die wirtschaftliche Existenzgrundlage ganzer Regionen. Sie schafft Planungssicherheit für Gäste, Tourismusbetriebe und zehntausende Beschäftigte. Gleichzeitig beweist unsere Branche, dass technologische Innovation und verantwortungsvoller Ressourceneinsatz Hand in Hand gehen“, betont Egger. Bereits 90 Prozent der für die Beschneiung eingesetzten Energie stammen aus erneuerbaren Quellen.

Moderne Anlagen benötigen für einen Kubikmeter Schnee lediglich ein bis drei Kilowattstunden Energie. Österreichweit werden für die technische Beschneiung rund 0,07 Prozent der jährlich verfügbaren Gesamtwasserressourcen eingesetzt. Auch insgesamt setzt die Branche konsequent auf Effizienz: Der Energiebedarf konnte gemessen an der Beförderungsleistung innerhalb von 15 Jahren um knapp ein Fünftel reduziert werden.

Für Hörl steht damit fest: „Unsere Branche hat in 100 Jahren bewiesen, was mit unternehmerischem Mut, Innovationskraft und regionaler Verbundenheit möglich ist. Wir stehen heute auf einem hervorragenden Fundament und haben allen Grund, mit Selbstbewusstsein und Optimismus in die neue Saison zu starten. Gleichzeitig arbeiten wir mit derselben Entschlossenheit an den nächsten Jahrzehnten erfolgreichen Wintersports in Österreich.“