WKÖ-Kraus-Winkler: Einigung auf Tourismus-Saisonierkontingente für 2027 und 2028

„Nach schwierigen Verhandlungen ist die Einigung auf die Saisonierkontingente für 2027 und 2028 ein wichtiger Schritt für viele unserer Tourismusbetriebe. Jetzt muss die Verordnung und die Umsetzung durch das AMS rasch folgen, damit die Betriebe ihre dringend benötigten Saisonarbeitskräfte rechtzeitig vor Beginn der klassischen Wintersaison beschäftigen können“, betont Susanne Kraus-Winkler, Obfrau der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).



Das Gesamtkontingent für die beiden kommenden Jahre umfasst jeweils 6.250 Plätze und soll ab 1. Dezember 2026 gelten. Es setzt sich aus in einem Grundkontingent von 4.250 Plätzen, das in Spitzenmonaten um bis zu 50 Prozent überschritten werden kann, und einem Zusatzkontingent von 2.000 Plätzen für Saisonarbeitskräfte aus den Westbalkanstaaten - Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien - zusammen.



„Wir haben bei der Ausnutzung der Saisonkontingente 2025 gesehen, dass die Betriebe sehr verantwortungsvoll mit den Kontingenten umgegangen sind und diese nur nach ihrem tatsächlichen Personalbedarf genutzt haben. Dies wird auch in Zukunft so sein. Saisonarbeitskräfte aus Drittstaaten ergänzen die Beschäftigten aus Österreich und anderen EU-Staaten dort, wo zusätzliche Kräfte für die saisonalen Spitzen gebraucht werden“, erklärt Kraus-Winkler.

„Sie entlasten die Stammbelegschaften und helfen den Betrieben, ihr Angebot aufrechtzuerhalten. Ohne sie müssten viele Betriebe ihr Angebot einschränken oder zeitweise schließen.“



Die Bundesspartenobfrau appelliert an Sozialministerin Korinna Schumann, die Verordnung nun so rasch als möglich zu erlassen. „Beschäftigungsbewilligungen, Visa und die Anreise der Saisonarbeitskräfte benötigen oftmals einen wochenlangen Vorlauf. Die Zeit bis zum Wintersaisonstart ist bereits äußerst knapp. Jetzt zählt jeder Tag, damit die benötigten Arbeitskräfte rechtzeitig in den Betrieben ankommen“, betont Kraus-Winkler.

