„Die Bundessparte Information und Consulting der Wirtschaftskammer Österreich begrüßt die neue Agenda für Künstliche Intelligenz sowie zu souveräner Computing- und Cloud-Infrastruktur von Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll als wichtigen Schritt zur Stärkung des Digitalstandorts Österreich“, sagt Bundesspartenobmann Markus Roth.

„Die entscheidende Frage ist nicht mehr, ob wir KI einsetzen, sondern wie wir sie verantwortungsvoll nutzen, gestalten und absichern. Das Motto sollte lauten: KI - Chancen nutzen, Risiken beherrschen.“

„Darin liegt großes Potenzial für die Innovation, Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Österreich und Europa. KI kann Routinetätigkeiten erleichtern, Daten analysieren, Entscheidungen unterstützen und neue Dienstleistungen ermöglichen. Selbst EPUs können heute zu ‚Unicorns‘ – Start-ups mit einer Bewertung von mindestens einer Milliarde US-Dollar – werden. Entscheidend ist, dass wir diese Chancen aktiv nutzen und gleichzeitig Verantwortung übernehmen. Dafür brauchen wir eine leistungsfähige Infrastruktur und eine starke heimische Digitalwirtschaft“, betont er.

Heimische Wertschöpfung und digitale Souveränität stärken

Die Agenda für Künstliche Intelligenz, aus der 2027 die österreichische KI-Strategie geformt werden soll, bietet die Chance, den Ausbau der Recheninfrastruktur mit der Stärkung österreichischer Technologieanbieter zu verbinden. Dafür sind wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen, ausreichende Energie- und Netzkapazitäten sowie die Einbindung bestehender Unternehmen entscheidend.

Digitale Souveränität bedeutet dabei jedoch mehr, als nur Rechenzentren auf österreichischem Boden zu betreiben: Sie erfordert auch die Kontrolle über Daten, Software und Betrieb sowie die Verringerung strategischer Abhängigkeiten.

„Wir unterstützen den eingeschlagenen Weg. Jetzt gilt es, die Expertise der heimischen Digitalwirtschaft konsequent einzubinden und aus der Strategie konkrete Perspektiven für unsere Unternehmen zu entwickeln. So können wir KI verantwortungsvoll gestalten und die Wertschöpfung in Österreich und Europa stärken“, hält Markus Roth fest.

KI ist ein Managementthema

Tatsache ist: Der erfolgreiche Einsatz künstlicher Intelligenz ist nicht nur eine technologische Frage, sondern auch eine zentrale Führungsaufgabe. Unternehmen müssen Chancen erkennen, Risiken bewerten und von Beginn an den verantwortungsvollen Umgang mit Daten sowie Datenschutz und Cybersicherheit berücksichtigen.

„KI ist ein Managementthema. Innovation und Sicherheit gehören zusammen. Unsere heimischen IT-Dienstleister und Beratungsunternehmen sind dabei unverzichtbare Partner der Wirtschaft“, so Roth.

Rechenzentren als Grundlage für Innovation

Weiters hebt der Obmann der WKÖ-Bundessparte Information + Consulting-Obmann hervor: „Rechenzentren ist unverzichtbare Infrastruktur für künftige Innovationen. Ihr Ausbau ist entscheidend für den Digitalstandort. Wenn Österreich seine Wettbewerbsfähigkeit ernsthaft stärken will, dürfen notwendige Investitionen weder durch Steuern noch durch andere Abgaben behindert werden“, betont er.