„Es ist ein wichtiges Signal, dass die Europäische Kommission bei möglichen Verstößen gegen europäische Vorschriften konsequent vorgeht. Es darf nicht sein, dass sich Online-Plattformen aus Drittstaaten durch die Umgehung geltender Regeln Wettbewerbsvorteile verschaffen und unsere Handelsbetriebe dadurch ins Hintertreffen geraten“, begrüßt Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), die aktuellen Schritte der EU-Kommission gegen die Online-Plattform Temu.

Die Kommission ist vorläufig zu dem Schluss gekommen, dass Temu gegen Verpflichtungen aus dem Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act, DSA) verstoßen hat. Konkret geht es um unzureichende Maßnahmen gegen den Verkauf illegaler Produkte. Die Kommission ortet unter anderem Mängel bei der Überprüfung der Produktsicherheit.

Etwa gebe es unzureichende Kontrollen, Temu verlange von seinen Händlern nur für einen sehr kleinen Teil der Produkte die Vorlage von Prüfberichten. Und die Ergebnisse stichprobenartiger Kontrollen würden häufig nicht weiterverfolgt.

Gleiche Regeln für alle Marktteilnehmer durchsetzen

„Unsere Handelsunternehmen müssen umfangreiche Vorgaben und hohe Standards erfüllen und tragen die damit verbundenen Kosten. Es ist daher nur fair, dass auch jene, die in die EU hineinliefern, diese Verpflichtungen nicht einfach umgehen können. Wer seine Waren in der EU anbietet, muss sich auch an die europäischen Spielregeln halten“, sagt Trefelik. Hier gehe es um die Produktsicherheit für die europäischen Konsumentinnen und Konsumenten sowie um Wettbewerbsgleichheit zwischen den Marktteilnehmer.

Entscheidend sei nun, dass die Kommission das Verfahren konsequent weiterführe und bei bestätigten Verstößen wirksame Maßnahmen setze. „Wir brauchen keine Wettbewerbsverzerrungen zulasten jener Unternehmen, die sich an die Regeln halten. Fairer Wettbewerb funktioniert nur dann, wenn die geltenden Regeln für alle gleichermaßen durchgesetzt wird“, so Trefelik abschließend.