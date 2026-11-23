„Gewalt an Frauen darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Deshalb unterstützt der österreichische Handel die internationale Aktion ‚16 Tage gegen Gewalt an Frauen‘ und setzt gemeinsam mit dem Bundesministerium für Inneres und der Polizei ein klares Zeichen gegen Gewalt“, betont Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Im Rahmen der Kampagne beteiligt sich der Handel gemeinsam mit dem Bundesministerium für Inneres, der Initiative GEMEINSAM.SICHER mit unserer Polizei und dem Referat Community Policing (II-BPD-2a) an einer österreichweiten Informationsinitiative. Auf Kassenbons werden wichtige Notrufnummern und Hinweise auf Unterstützungsangebote für von Gewalt betroffene Frauen abgedruckt.

Innenminister Karner: Aktion unterstützt bei Verbreitung wichtiger Informationen

Dazu Innenminister Gerhard Karner: „Gewalt gegen Frauen geht uns alle an, überall und zu jeder Zeit. Die Polizei ist dabei Ansprechpartner und auch Einschreiter. Die Kassenbon-Aktion unterstützt beim Informieren über die wichtigsten Kontakt-Daten, um in Not-Situationen schnellstmöglich Hilfe zu erhalten.“

Tatsächlich macht die Aktion Hilfsangebote auf sehr niederschwellige Weise sichtbar: „Der Handel steht täglich mit zahlreichen Menschen in Kontakt. Das wollen wir nutzen, um wichtige Informationen dorthin zu bringen, wo sie möglichst viele Menschen erreichen“, betont Trefelik.

Die Teilnahme an der Aktion erfolgt freiwillig. Handelsunternehmen können bestehende Kassensysteme nutzen, um die Informationen auf Kassenbons abzudrucken. „Mit dieser Initiative nehmen unsere Handelsbetriebe gesellschaftliche Verantwortung wahr. Gemeinsam mit Polizei und Behörden wollen wir dazu beitragen, Hilfsangebote bekannter zu machen und das Bewusstsein für Gewaltschutz zu stärken“, unterstreicht Trefelik abschließend.