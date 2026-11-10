Alle Anträge an das Wirtschaftsparlament der WKO Oberösterreich vom 10. November
Bei der Sitzung des Wirtschaftsparlaments der WKO Oberösterreich am 10. November 2026 wurde über folgende Anträge abgestimmt.
Lesedauer: 3 Minuten
ENTLASTUNG
Trinkgelder für EPU
Thomas Mayr-Stockinger (WIR), Michael Fürtbauer (FW)
Paketsteuer abschaffen – heimischen Handel und EU-Binnenmarkt nicht zusätzlich belasten
Michael Fürtbauer (FW)
Auswirkungen des neuen Sachbezugs für Elektrofirmenwagen auf Gehalt und Lohnverrechnung
Michael Fürtbauer (FW)
Faire Sachbezugsregelung für Klein-LKW, Pritschenwagen und Montagefahrzeuge
Manfred Zaunbauer (SWV), Felix Schober (SWV), Carina Schmiedseder (SWV), Manfred Traunmüller (SWV), Helmut Mitter (SWV)
Beseitigung von Folgeschäden durch die Inflation bei der Abschreibung abnutzbarer Wirtschaftsgüter
Alfred Fenzl (FW)
Abschaffung der ORF-Haushaltsabgabe und Entlastung der Unternehmen durch eine Neuordnung der ORF-Finanzierung
Johann Josef Mucha (FW)
Erweiterte Herstellerverantwortung für Textilien: Kosten begrenzen, Betriebe entlasten und fairen Wettbewerb sichern
Christa Raggl-Mühlberger (FW)
Kleine Betriebe zuerst – konkrete Entlastungen und Investitionschancen für EPU und KMU
Manfred Zaunbauer (SWV), Felix Schober (SWV), Carina Schmiedseder (SWV), Manfred Traunmüller (SWV), Helmut Mitter (SWV)
Wirtschaftskammer-Reform für alle Unternehmen: Gerechtigkeit für EPU
Bernhard Seeber (GW), (unterstützt von mehr als 200 WKOÖ-Mitgliedern gemäß § 25 (3) WKG)
Soziale Absicherung für Unternehmer:innen – ein faires System für alle
Bernhard Seeber (GW)
Bedarfsgerechte Hilfsmittelversorgung – Betriebe entlasten, Arbeitsfähigkeit sichern und faire Marktbedingungen für die Wirtschaft schaffen
Andreas Peters (GW)
Betriebsanlagen schneller genehmigen: One-Stop-Shop, Testatverfahren und Genehmigungsfreistellung
Friedrich Baldinger (UNOS), Michael Guger (UNOS)
Ladenöffnungszeiten: Wer ohne Personal arbeitet, soll selbst entscheiden
Friedrich Baldinger (UNOS), Michael Guger (UNOS)
Gastgärten bis 24:00 Uhr – Erfolgreiches Linzer Modell auf ganz Oberösterreich ausweiten
Thomas Mayr-Stockinger (WIR)
Harmonisierung wirtschaftsrelevanter Landesgesetze in Österreich
Thomas Mayr-Stockinger (WIR)
Mehrjährige Reduzierung des Hebesatzes der Kammerumlage 2 der WKO Oberösterreich
WB, IV, SWV, GW, UNOS, WIR
Stopp den Berichtspflichten – Betriebe entlasten, Verwaltung in die Pflicht nehmen
Thomas Mitterhauser (WB)
Sicherung der Nahversorgung und Herstellung von Wettbewerbsgleichheit im oberösterreichischen Handel
Martin Sonntag (WB)
Kostenlawine im Transport stoppen!
Wolfgang Schneckenreither (WB)
Ablehnung einer einheitlichen und flächendeckenden Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie zum jetzigen Zeitpunkt Weiterentwicklung der Initiative „Gut zu wissen“ für die Zukunft
Gerold Royda (WB)
Beschleunigung und Weiterentwicklung des Projekts EPA-OÖ (Elektronisches Projektverfahren Austria)
Rainer Gagstädter (WB)
Forschungsprämie als wesentlichen Standortfaktor stärken und weiterentwickeln
Erich Frommwald (IV)
ARBEITS- UND FACHKRÄFTE
Landeszuschuss für betriebliche Fachkräftequalifizierung
Georg Gadermayr (FW)
Erfahrung erhalten – Beschäftigung älterer Arbeitnehmer:innen in KMU stärken
Manfred Zaunbauer (SWV), Felix Schober (SWV), Carina Schmiedseder (SWV), Manfred Traunmüller (SWV), Helmut Mitter (SWV)
Kinderbetreuung als Standortfaktor: Oberösterreich vom Schlusslicht zum Vorreiter bei vollzeittauglicher Betreuung
Manfred Zaunbauer (SWV), Felix Schober (SWV), Carina Schmiedseder (SWV), Manfred Traunmüller (SWV), Helmut Mitter (SWV)
Lehrlingsausbildung in Kleinbetrieben sichern – Ausbildungskosten fair finanzieren
Manfred Zaunbauer (SWV), Felix Schober (SWV), Carina Schmiedseder (SWV), Manfred Traunmüller (SWV), Helmut Mitter (SWV)
Kein Beschäftigungsverbot während des Asyl-Rechtsmittelverfahrens
Friedrich Baldinger (UNOS), Michael Guger (UNOS)
Vier-Tage-Woche auch für minderjährige Lehrlinge ermöglichen
Thomas Mayr-Stockinger (WIR)
Digitalisierung der Mitarbeiteranmeldung und automatisierte Prüfung des Arbeitsmarktzugangs
Thomas Mayr-Stockinger (WIR)
ENERGIE / ÖKOLOGISIERUNG
Energiekosten senken, Netzkosten begrenzen und den Wirtschaftsstandort Oberösterreich sichern
Wolfgang Gaßner (FW)
Raus aus der fossilen Abhängigkeit – E-Mobilität für Nutzfahrzeuge vorantreiben
Bernhard Seeber (GW)
EXPORT u. INTERNATIONALISIERUNG
Internationale Anbindung des Flughafens Linz stärken – Airline Partnerschaften über die Lufthansa Group hinaus ausbauen
Franz Krautgartner (FW)