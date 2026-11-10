ENTLASTUNG

Trinkgelder für EPU

Thomas Mayr-Stockinger (WIR), Michael Fürtbauer (FW)

Paketsteuer abschaffen – heimischen Handel und EU-Binnenmarkt nicht zusätzlich belasten

Michael Fürtbauer (FW)

Auswirkungen des neuen Sachbezugs für Elektrofirmenwagen auf Gehalt und Lohnverrechnung

Michael Fürtbauer (FW)

Faire Sachbezugsregelung für Klein-LKW, Pritschenwagen und Montagefahrzeuge

Manfred Zaunbauer (SWV), Felix Schober (SWV), Carina Schmiedseder (SWV), Manfred Traunmüller (SWV), Helmut Mitter (SWV)

Beseitigung von Folgeschäden durch die Inflation bei der Abschreibung abnutzbarer Wirtschaftsgüter

Alfred Fenzl (FW)

Abschaffung der ORF-Haushaltsabgabe und Entlastung der Unternehmen durch eine Neuordnung der ORF-Finanzierung

Johann Josef Mucha (FW)

Erweiterte Herstellerverantwortung für Textilien: Kosten begrenzen, Betriebe entlasten und fairen Wettbewerb sichern

Christa Raggl-Mühlberger (FW)

Kleine Betriebe zuerst – konkrete Entlastungen und Investitionschancen für EPU und KMU

Manfred Zaunbauer (SWV), Felix Schober (SWV), Carina Schmiedseder (SWV), Manfred Traunmüller (SWV), Helmut Mitter (SWV)

Wirtschaftskammer-Reform für alle Unternehmen: Gerechtigkeit für EPU

Bernhard Seeber (GW), (unterstützt von mehr als 200 WKOÖ-Mitgliedern gemäß § 25 (3) WKG)

Soziale Absicherung für Unternehmer:innen – ein faires System für alle

Bernhard Seeber (GW)

Bedarfsgerechte Hilfsmittelversorgung – Betriebe entlasten, Arbeitsfähigkeit sichern und faire Marktbedingungen für die Wirtschaft schaffen

Andreas Peters (GW)

Betriebsanlagen schneller genehmigen: One-Stop-Shop, Testatverfahren und Genehmigungsfreistellung

Friedrich Baldinger (UNOS), Michael Guger (UNOS)

Ladenöffnungszeiten: Wer ohne Personal arbeitet, soll selbst entscheiden

Friedrich Baldinger (UNOS), Michael Guger (UNOS)

Gastgärten bis 24:00 Uhr – Erfolgreiches Linzer Modell auf ganz Oberösterreich ausweiten

Thomas Mayr-Stockinger (WIR)

Harmonisierung wirtschaftsrelevanter Landesgesetze in Österreich

Thomas Mayr-Stockinger (WIR)

Mehrjährige Reduzierung des Hebesatzes der Kammerumlage 2 der WKO Oberösterreich

WB, IV, SWV, GW, UNOS, WIR

Stopp den Berichtspflichten – Betriebe entlasten, Verwaltung in die Pflicht nehmen

Thomas Mitterhauser (WB)

Sicherung der Nahversorgung und Herstellung von Wettbewerbsgleichheit im oberösterreichischen Handel

Martin Sonntag (WB)

Kostenlawine im Transport stoppen!

Wolfgang Schneckenreither (WB)

Ablehnung einer einheitlichen und flächendeckenden Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie zum jetzigen Zeitpunkt Weiterentwicklung der Initiative „Gut zu wissen“ für die Zukunft

Gerold Royda (WB)

Beschleunigung und Weiterentwicklung des Projekts EPA-OÖ (Elektronisches Projektverfahren Austria)

Rainer Gagstädter (WB)

Forschungsprämie als wesentlichen Standortfaktor stärken und weiterentwickeln

Erich Frommwald (IV)





ARBEITS- UND FACHKRÄFTE

Landeszuschuss für betriebliche Fachkräftequalifizierung

Georg Gadermayr (FW)

Erfahrung erhalten – Beschäftigung älterer Arbeitnehmer:innen in KMU stärken

Manfred Zaunbauer (SWV), Felix Schober (SWV), Carina Schmiedseder (SWV), Manfred Traunmüller (SWV), Helmut Mitter (SWV)

Kinderbetreuung als Standortfaktor: Oberösterreich vom Schlusslicht zum Vorreiter bei vollzeittauglicher Betreuung

Manfred Zaunbauer (SWV), Felix Schober (SWV), Carina Schmiedseder (SWV), Manfred Traunmüller (SWV), Helmut Mitter (SWV)

Lehrlingsausbildung in Kleinbetrieben sichern – Ausbildungskosten fair finanzieren

Manfred Zaunbauer (SWV), Felix Schober (SWV), Carina Schmiedseder (SWV), Manfred Traunmüller (SWV), Helmut Mitter (SWV)

Kein Beschäftigungsverbot während des Asyl-Rechtsmittelverfahrens

Friedrich Baldinger (UNOS), Michael Guger (UNOS)

Vier-Tage-Woche auch für minderjährige Lehrlinge ermöglichen

Thomas Mayr-Stockinger (WIR)

Digitalisierung der Mitarbeiteranmeldung und automatisierte Prüfung des Arbeitsmarktzugangs

Thomas Mayr-Stockinger (WIR)





ENERGIE / ÖKOLOGISIERUNG

Energiekosten senken, Netzkosten begrenzen und den Wirtschaftsstandort Oberösterreich sichern

Wolfgang Gaßner (FW)

Raus aus der fossilen Abhängigkeit – E-Mobilität für Nutzfahrzeuge vorantreiben

Bernhard Seeber (GW)





EXPORT u. INTERNATIONALISIERUNG

Internationale Anbindung des Flughafens Linz stärken – Airline Partnerschaften über die Lufthansa Group hinaus ausbauen

Franz Krautgartner (FW)



