Gemeinsam Oberösterreichs Wettbewerbsfähigkeit stärken

Zur Angelobung von Christiane Frauscher als neue Wirtschaftslandesrätin gratuliert WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer herzlich und wünscht ihr viel Erfolg für die bevorstehenden Aufgaben. „Christiane Frauscher übernimmt das Wirtschaftsressort in einer herausfordernden Zeit. Unser Standort steht vor großen strukturellen Veränderungen. Umso wichtiger ist es, dass Politik und Wirtschaft an einem Strang ziehen und gemeinsam die richtigen Weichen für die Zukunft stellen. Die Wirtschaftskammer Oberösterreich steht dafür als verlässlicher und konstruktiver Partner bereit.“



Wettbewerbsfähigkeit muss oberste Priorität haben

Die zentralen Herausforderungen liegen für Hummer insbesondere in der Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, der Sicherung des Fachkräftebedarfs, einer leistbaren und verlässlichen Energieversorgung sowie der digitalen Transformation der Wirtschaft.



Dank an Markus Achleitner

Ausdrücklich bedankt sich die WKOÖ-Präsidentin bei Frauschers Vorgänger, Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner, für die langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit. „Markus Achleitner hat sich in von Krisen geprägten Zeiten mit großem Engagement für den Standort Oberösterreich eingesetzt“, betont Hummer.

