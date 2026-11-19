Ob auf der Skipiste, der Langlaufloipe, beim Tourengehen oder beim Eislaufen: Gute Sicht ist beim Wintersport entscheidend für Sicherheit und Spaß an der Bewegung. Die passende Sportbrille schützt die Augen vor UV-Strahlung, Wind und Schnee und sorgt dafür, dass auch bei wechselnden Lichtverhältnissen alles im Blick bleibt. Besonders für Brillen- und Kontaktlinsenträger ist die Wahl des richtigen Modells eine Herausforderung. Worauf es bei Passform, UV-Schutz, Filtern und Belüftung ankommt, erklärt Michael Wögerer, Landesinnungsmeister der oö. Gesundheitsberufe.



Ausreichender UV-Schutz

„Am Berg ist die UV-Belastung vielfach höher als im Tal, zudem belasten starke Reflexionen von Schnee und Eis die Augen zusätzlich. Der richtige Sonnenschutz ist daher auch im Winter entscheidend“, weiß Wögerer. Sowohl Sport- als auch Skibrillen sollten daher mit ausreichendem UV-Schutz ausgestattet sein. Tipp: Phototrope Gläser, die sich an die Helligkeit anpassen, eignen sich besonders gut bei ständig wechselnden Lichtverhältnissen.



Zugluft mindern

Für Kontaktlinsenträger ist es besonders wichtig, sich vor Wind zu schützen: Zugluft trocknet die Augen aus und führt zu Reizungen. Dadurch wird das Tragen von Kontaktlinsen schnell unangenehm. „Ideal sind Sportbrillen mit großen Gläsern und einer gebogenen Form, welche die Augen auch seitlich schützen. Auch Skibrillen sollten dicht anliegen, um Wind und Schnee abzuhalten“, so Wögerer.



Der richtige Filter

Spezielle Polarisationsfilter vermindern die Blendung durch Schnee und Eis. Zudem wird die Tiefenwahrnehmung verbessert, wodurch Unebenheiten auf der Piste oder der Eisfläche besser zu erkennen sind. „Die oö. Augenoptiker und Optometristen beraten, welche Filter für die jeweiligen Sportbedingungen am besten passen“, so der Landesinnungsmeister.



Gute Belüftung

Beschlagene Gläser sind nicht nur störend, sie sind auch ein Sicherheitsrisiko, da die Sicht eingeschränkt ist. Ein gutes Luftzirkulationssystem und spezielle Beschichtungen vermindern das Anlaufen der Brille.



Ski- oder Sportbrille?

Die meisten Abfahrt-Skifahrer und Snowboarder tragen klassische Skibrillen. Während Kontaktlinsenträger hier die freie Wahl haben, sollten Brillenträger auf geeignete Modelle achten. „Sogenannte OTG, also Over The Glasses-Skibrillen, bieten ausreichend Platz für die eigene Brille. Eine andere Möglichkeit sind Skibrillen mit optischer Verglasung, die individuell an die Sehstärke angepasst werden“, empfiehlt Wögerer. Eine Alternative, die besonders bei Langläufern, Tourengehern und Eisläufern beliebt ist, sind Sportbrillen. Diese sind leichter und bieten ein größeres Sichtfeld. Varianten mit dünneren Bügeln können ebenso bequem unter Helmen getragen werden.



„Wer jetzt einen Termin bei den oberösterreichischen Augenoptikern oder Optometristen bucht, profitiert den ganzen Winter über von klarer Sicht beim Wintersport und schützt die Augen nachhaltig“, so Wögerer.

