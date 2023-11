AustrianSkills 2023: Traumbilanz für OÖ

Am Wochenende sind in Salzburg, nach dem Auftakt Anfang Oktober begleitend zur Messe „Jugend & Beruf“ in Wels, die AustrianSkills 2023 mit Wettkämpfen in weiteren 29 Berufen zu Ende gegangen. Nach Abschluss der diesjährigen Staatsmeisterschaften in insgesamt 45 Berufen darf sich das Team Oberösterreich mit 13 Gold- sowie je 8 Silber- und Bronzemedaillen über eine Traumbilanz freuen. In den Bewerben „Anlagenelektrik“ und „Kälte- und Klimatechnik“ räumten die Oberösterreicher zweimal sogar alle Medaillen ab und ließen für andere Bundesländer keinen Platz auf dem Podest

„Unsere jungen Fachkräfte haben bei diesen AustrianSkills mit ihrem Einsatz, ihrem Können und ihrem Wissen einmal mehr aufgezeigt, dass sie Spitzenklasse sind“, gratuliert Präsidentin Doris Hummer im Namen der gesamten WKOÖ-Organisation allen oö. Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu ihren grandiosen Leistungen. Bei den kommenden internationalen Wettkämpfen — den WorldSkills 2024, die im September in Lyon stattfinden werden, und den nächsten EuroSkills in zwei Jahren im dänischen Herning — wird Oberösterreich im „Team Austria“ aufgrund der Erfolge bei den AustrianSkills somit wieder stark vertreten sein.



Alle oö. Medaillengewinner im Überblick:



GOLD

Anlagenelektrik: Lukas Frühwirth, Schwertberg (voestalpine Stahl Linz GmbH, Linz)

Bäcker: Sarah Klinger, Bad Zell (Bio Bäckerei Stöcher, Bad Zell)

Betonbau: Lukas Miedler, Horn (HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H., Perg)

Lukas Ritzberger, Enns (HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H., Perg)

Elektrotechnik: Florian Demelbauer, Steegen (Tauschek Elektro GmbH & Co KG, Peuerbach)

Isoliertechnik: Nadine Leherbauer, Strengberg (Gfrerer Isolierwerk GmbH, Linz)

Kälte- und Klimatechnik: Jonas Danninger, Herzogsdorf (Hauser GmbH, Linz)

Konditoren: Jana Bacher, Kirchham (Konditorei Grellinger, Gmunden)

Lkw-Technik: David Weinberger, St. Leonhard bei Freitstadt (Petschl Werkstätten GmbH, Perg)

Mode Technologie: Miriam Haider, Traberg (OÖ Theater und Orchester GmbH, Linz)

Motorradtechnik: David Färberböck, Pischelsdorf (KTM AG, Mattighofen)

Sanitär- und Heizungstechnik: René Steinkellner, Pabneukirchen (Forstenlechner GmbH, Perg)

Schweißen: Daniel Schinagl, Lengau (Palfinger Europe GmbH, Lengau)

Steinmetz: Daniel Hain, Linz (Strasser Steine GmbH, St. Martin im Mühlkreis)



SILBER

Anlagenelektrik: Martin Riegler, Schönau im Mühlkreis (voestalpine Stahl Linz GmbH, Linz)

Elektronik: Jakob Schaumberger, Linz (HTBLA Leonding)

Gartengestaltung: Roman Stadler, Engerwitzdorf (Gartengestaltung Schinagl, Alberndorf in derRiedmark)

Maximilian Lindlbauer, Scharnstein (Danner Landschaftsbau, Vorchdorf)

Kälte- und Klimatechnik: Simon Warschenhofer, Gallneukirchen (Hauser GmbH, Linz)

Koch: Hannes Sortsch, Oberneukirchen

Konditoren: Lisa Schögl, Altmünster (Konditorei Grellinger, Gmunden)

Land- und Baumaschinentechnik: Fabian Reisinger, Altschwendt (Kaufmann Alois GmbH, Natternbach)

Steinmetz: Juliana Hain, Hofkirchen im Mühlkreis (Strasser Steine GmbH, St. Martin im Mühlkreis)



BRONZE

Anlagenelektrik: Julian Feizlmayr, St. Georgen an der Gusen (voestalpine Stahl Linz GmbH, Linz)

Elektronik: Laurin Lintner, Linz (HTBLA Leonding)

Fliesenleger: Andreas Landl, Wartberg/Krems (Alfred Schnellnberger GmbH, Wartberg/Krems)

Kälte- und Klimatechnik: Anton Misic, Attnag-Puchheim (Ernst Winninger GmbH, Regau)

Maler: Vanessa Herzog, Linz (Malerei Hauser, Linz)

Maschinenbau CAD: Gerald Rauscher, Grünau im Almtal (HTL Wels)

Schweißen: Julian Gramlinger, Weissenkirchen (Palfinger Europe GmbH, Lengau)

Zimmerer: Tobias Martl, Steegen (Baumeister Humer, Peuerbach)

