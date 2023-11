Ideale Zeit fürs Bauen

„Der Zeitpunkt fürs Bauen war schon lange nicht mehr so günstig wie jetzt“, betont Hartl. Nach der Überhitzung des Marktes, gefolgt von einer kräftigen konjunkturelle Abkühlung herrschen normale Verhältnisse. Die Preise bei vielen Baustoffen haben sich normalisiert, die Lieferketten funk­tionieren, Arbeitskräfte gibt es genug. „Wir haben genug freie Kapazitäten“, so Hartl. „Wer jetzt abwartet, verschiebt oder sein Bauprojekt ganz aufgibt, verpasst die beste Gelegenheit.“

Teuerung und gestiegene Kreditzinsen im Zusammenwirken mit den verschärften Kreditvergabekriterien (KIM-Verordnung) sind zwar Hemmschuhe für das Bauen, so Hartl. Aber andererseits gibt es in OÖ mit der geänderten Eigenheim-Verordnung 2018 eine maßgebliche Unterstützung bei der Finanzierung von Eigenheimen sowie für Reihen- und Doppelhäuser. Der Handel ist voll lieferfähig, die Betriebe haben freie Kapazitäten, die Finanzierung ist lösbar, so Hartl.

„Jetzt sind nur noch Investitionsanreize und Konjunkturimpulse gefragt“, sind Pecherstorfer und Hartl auf einer Linie. Neben der Evaluierung der unseligen KIM-Verordnung sollte man den Handwerkerbonus, die 2020 abgeschaffte Sonderausgabe Wohnraumschaffung und eine Investitionsprämie neu wieder einführen sowie den Sanierungsbonus (thermische Sanierung) breiter aufstellen und höher dotieren (Verdopplung).

Zudem plädieren Hartl und Pecherstorfer für mehr Tempo bei Baugehmigungen. „Im Zeitalter der Digitalisierung muss es möglich sein, den Behördenlauf zwischen Einreichung und Bewilligung auf sechs Wochen zu drücken.“

© WKOÖ „Digitales Einreichen muss auch in unserem Land State of the Art sein.“ Hartl (r.) und Pecherstorfer fordern mehr Tempo bei Baubewilligungen.