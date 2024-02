Neue Bauproduktefachberater zertifiziert

Genau vor 25 Jahren wurde der Schulversuch der Baustoffhandelsklasse in der Berufsschule Rohrbach eingerichtet. „Im Gegensatz zur ‚normalen‘ Berufsschule umfasst die Ausbildung in Rohrbach u.a. spezielle Bauproduktekenntnisse, das Verständnis für Baupläne sowie eine erhöhte jährliche Stundenanzahl. Auch heuer gibt es wieder ein einheitlich fixiertes Zertifikat für Absolventen dieses Schultyps“, freut sich Josef Simmer, Gremialobmann des Baustoff-, Eisen- und Holzhandels der WKO Oberösterreich. Insgesamt konnten 18 Schüler diese spezielle Ausbildung erfolgreich absolvieren. „Gerade in einer Zeit der zunehmenden Ökologisierung und Optimierung der Baustoffe nimmt der Bauproduktefachberater eine Schlüsselstellung im Rahmen von Bauprojekten ein“, ist Simmer von den ausgezeichneten Zukunftsaussichten für Absolventen dieser Ausbildung überzeugt.



Christiana Miller, Direktorin der Berufsschule in Rohrbach, bringt die Vorzüge ihrer Baustoffklasse auf den Punkt: „Wir bilden an der Berufsschule Rohrbach junge Leute als Top-Fachkräfte mit hohen Bauproduktekenntnissen, Verständnis für Baupläne und umfangreichem Wissen über Baurechtsvorschriften aus, um die Kunden bestmöglich beraten zu können. Wir bieten eine fundierte und qualifizierte Ausbildung durch kompetente Lehrer, Fachvorträge, Videotraining, Praxisarbeit usw. in modern ausgestatteten Klassen mit Original-Baumarktprodukten an. Für die Dauer des Schulbesuchs können die Jugendlichen im angeschlossenen Internat optimal lernen und wohnen.“



© cityfoto/Pelzl Die drei Ausgezeichneten (v. l.): Anna Mairhofer, Lukas Bauer, Leonie Koch,

Die Bauproduktefachberater 2024

Bezirk Linz: Felix Schimmel, Linz, Arbeitgeber OBI Linz

Bezirk Linz-Land: Bekim-Ibrahim Ahmetaj, Linz, Arbeitgeber Bauhaus Pasching; Lukas Bauer, Pasching, Arbeitgeber Bauhaus Pasching (ausgezeichneter Erfolg); Ferdijan Krasnici, Traun, Arbeitgeber OBI Leonding; Amar Pasovski, Traun, Arbeitgeber Bauhaus Pasching

Bezirk Urfahr-Umgebung: Melvin Asani, Linz, Arbeitgeber OBI Linz/Urfahr

Bezirk Wels: Kaan Aydogan, Pasching, Arbeitgeber Bauhaus Wels

Bezirk Steyr: Edis Dizdarevic, Enns, Arbeitgeber Bauhaus Steyr; Raoul Emini Steyr, OBI Dietach

Bezirk Perg: Mario Krehel, St. Pantaleon-Erla, Arbeitgeber OBI Mauthausen

Bezirk Rohrbach: Leonie Gerstl, Kirchberg/Donau, Arbeitgeber Dreihans GmbH, Ulrichsberg; Anna Mairhofer, Altenfelden, Arbeitgeber Scharinger GmbH, Sarleinsbach (ausgezeichneter Erfolg)

Bezirk Braunau: Illja Vujcic, Schalchen, Arbeitgeber OBI Mattighofen

Bezirk Schärding: Thomas Haas-Schatzberger, Schärding, Arbeitgeber OBI St. Florian/Inn

Bezirk Dornbirn (Vorarlberg): Nedeljko Jovanovic, Dornbirn, Arbeitgeber Hornbach Hohenems; Leonie Koch, Lustenau, Arbeitgeber Hornbach Hohenems (ausgezeichneter Erfolg); Elena-Mihaela Rascanu, Arbeitgeber Hornbach Hohenems

Die Absolventen des Jahrganges sind sich einig. Ihr Beruf ist abwechslungsreich, der unmittelbare Kontakt mit Menschen macht viel Spaß und das angeeignete umfangreiche Produktwissen im Baubereich kann auch privat optimal genutzt werden.

Info zum Bauproduktefachberater: www.lehrlingsinfo.at/bauproduktefachberater

Info zur Lehre: www.baustoffhelden.at