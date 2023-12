37 verdiente Bauunternehmen ausgezeichnet

37 Bauunternehmen aus OÖ wurden diese Woche mit Urkunden und Medaillen für langjährige Selbständigkeit ausgezeichnet. „Mit rund 16.000 Mitgliedsbetrieben und deutlich mehr als 100.000 Mitarbeitern allein in Oberösterreich und nur im Bereich der gewerblichen Wirtschaft ist die Bauwirtschaft im weiteren Sinn der mit Abstand größte Arbeitgeber in unserem Bundesland. In der gewerblichen Wirtschaft in OÖ werden insgesamt rund 490.000 Menschen beschäftigt. Somit stellt die Bauwirtschaft fast jeden 5. Arbeitsplatz bei uns und nimmt aufgrund der engen Verflechtungen mit anderen Branchen eine Schlüsselposition in Bezug auf Beschäftigung und Wirtschaftswachstum ein“, unterstrich Oberösterreichs Baulandesinnungsmeister Norbert Hartl bei der Ehrung. Hartl bezeichnete diese langjährigen Mitgliedsbetriebe daher als „einen stabilen und verlässlichen Faktor für den erfolgreichen Arbeits-, Lebens- und Wirtschaftsstandort Oberösterreich“.

Nachstehende Firmen haben Urkunden und Medaillen erhalten:



25 Jahre:

Bad Zeller Bauunternehmen Gesellschaft m.b.H., Bad Zell, Baumeister

BHM Ingenieure, Engineering & Consulting GmbH, Linz, Baumeister, eingeschränkt auf Planung und örtliche Bauaufsicht

Hofer Innenausbau GmbH, St. Peter/Wimberg, Baugewerbetreibender, eingeschränkt auf Verputzarbeiten

Hoser & Hofer GmbH, Linz, Baumeister

Kaltenreiner Bau GmbH, St. Ulrich bei Steyr, Baumeister

Kirchberger GmbH, Grieskirchen, Baugewerbetreibender, eingeschränkt auf Betonbohren und -schneiden

Maximilian Häuserer Bauunternehmen GmbH, Hartkirchen, Baumeister

Hubert Schacherbauer, Hochburg-Ach, Baugewerbetreibender

Robert Schröck, Traun, Baumeister

Stockinger Bau GmbH, Lochen, Baumeister

tech 3, Projektentwicklung GmbH, St. Peter am Hart, Baumeister

Christian Wolfschluckner, Wilhering, Erdbewegungsarbeiten

30 Jahre:

Baumeister Ing. Werner Gattermayr GmbH, Gmunden, Baumeister

Peter Blineder, Linz, Baumeister

Shaaban Farag, Linz, Baumeister

Reinhold Haas, Gramastetten, Baumeister

Hoch- und Tiefbau Gesellschaft m.b.H., Traun, Baumeister

J. Brandstetter Bauträger Beteiligungen GesmbH, Linz, Baumeister

Jahn Gewölbebau Ges.m.b.H., Grünbach, Baugewerbetreibender, eingeschränkt auf ausführende Tätigkeiten

Matthäus Kücher Transport- u. Handelsgesellschaft m.b.H., Helpfau-Uttendorf, Erdarbeiten

Hans Georg Neubacher, Krenglbach, Erdarbeiten

Max Schwandtner, Burgkirchen, Erdarbeiten

Steiner + Kern Ges.m.b.H., Kaltenberg, Baumeister

Günter Thalhammer, Regau, Baumeister

Treml Bau-GmbH, Altmünster, Baugewerbetreibender, eingeschränkt auf ausführende Tätigkeiten

35 Jahre:

Baumeister Erwin Winter Baugesellschaft m.b.H., Schlierbach, Baumeister

Scheuwimmer Erdbau GmbH, Katsdorf, Erdarbeiten

40 Jahre:

PPS Planungs- und Projekt-realisierung SCHRAGNER GmbH, Mondsee, Baumeister

Wimberger Bau GmbH, Lasberg, Baumeister

45 Jahre:

Hausruck Baugesellschaft m.b.H., Schlüßlberg, Baumeister

Roland Stadler, Kirchberg-Thening, Baumeistergewerbe

50 Jahre:

Imperial Kapitalbeteiligungsgesellschaft m.b.H., Linz, Errichtung von Baulichkeiten durch hierzu befugte Gewerbetreibende auf eigenem Grund und Boden oder auf einer Liegenschaft, an der das Verfügungsrecht zusteht und Verwertung derselben

65 Jahre:

LAHNERBAU Gesellschaft m.b.H., Laakirchen, Baumeister

70 Jahre:

Baugesellschaft Haller & Söhne m.b.H., Linz, Baumeister

100 Jahre:

Duswald Bau GmbH, Neumarkt im Hausruckkreis, Baumeister

140 Jahre: