Der Bauwerksabdichter, vielseitig und verantwortungsvoll

„Wasser hat einen kleinen Kopf“, lautet ein weiser Spruch. Gemeint ist, dass Feuchtigkeit wie Grundwasser, Staunässe oder Schlagregen in Gebäude leicht eindringen kann und daher besonders gefürchtet ist. Denn sie wird oft lange nicht bemerkt und kann so enorme Schäden an Bauwerken verursachen. Davor bewahrt der Bauwerksabdichter als ausgebildeter Profi. Er schützt Bausubstanzen vor Feuchtigkeit aller Art und dichtet Dächer (insbesondere Flachdächer), Balkone, Fassaden, Keller, Innenflächen, Türportale aber auch Straßen, Tunnel und Brücken ab.

Fehlerhafte Ausführungen werden oft erst sehr spät bemerkt. Meist erst dann, wenn durch die eindringende Feuchtigkeit konkrete negative Folgen wie Schimmel oder Fäule bereits entstanden sind. Das Ergebnis sind dann große Schäden und hohe Kosten. „Dass es gar nicht soweit kommt, dafür steht der Bauwerksabdichter. Er muss sämtliche Techniken und Verarbeitungsrichtlinien kennen und beherrschen, wenn er sich als Unternehmer selbständig machen will“, erläutert Berufsgruppensprecher Michael Engelbrechtsmüller. Voraussetzungen für die Gewerbeanmeldung als Bauwerksabdichter sind:

mehrjährige facheinschlägige Erfahrung

Bauwerksabdichter-Kurs mit Abschlussprüfung

Unternehmerprüfung

Eine solide Ausbildung als Grundlage

Bereits zum vierten Mal fand der Bauwerksabdichter-Kurs im WIFI als Grundlage für die Selbständigkeit statt. Insgesamt 12 Teilnehmer drückten 4 Wochen lang die Schulbank und stellten sich am Ende erfolgreich der Abschlussprüfung. Die Absolventen sind:

Murat Acikdilli, Sattledt;

Ercan Demir, Sattledt;

Habip Demir, Sattledt;

Ahmet Gencyigit, Wels;

Mladen Jelovic, Sattledt;

Ferhat Özcan, Linz;

Benjamin Perndorfer, Waldkirchen am Wesen;

Alexander Rindler, Puch bei Hallein/Salzburg;

Erwin Santner, Hofkirchen im Traunkreis;

Kaan Tosun, Wels;

Zivko Vuk, Pfarrkirchen bei Bad Hall;

Alexander Spatt, St. Pantaleon-Erla/NÖ

Der nächste Kurs für 2025 ist bereits geplant. Zielgruppe sind Bauwerksabdichter mit mehrjähriger Berufserfahrung, die ihr eigenes Unternehmen gründen wollen. Infos: T 05-90909-4117 oder E bauhilfsgewerbe@wkooe.at