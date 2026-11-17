Für viele Schülerinnen und Schüler der Mittelschule aus Bad Schallerbach steht nun der wichtige Schritt in die Berufswelt bevor. Damit der Start in die berufliche Zukunft gelingt, braucht es viel Unterstützung.

Daher organisierte die Mittelschule Bad Schallerbach unter der Leitung von Direktor Karl-Heinz Gruber die erste regionale Bildungs- und Berufsmesse im Turnsaal der Schule. Initiator und BO-Lehrer Hermann Binder, unterstützt von den Lehrkräften Laura Rehberger und David Huber sowie WKO-Leiter Hans Moser freuten sich sehr über den gemeinsamen Erfolg.

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„Die 20 regionalen Aussteller, sprich Lehrbetriebe und Schulen, boten den Schülern in Einzelgesprächen bzw. auch gemeinsam mit den Eltern die Möglichkeit, sich bestmöglich zu informieren“, sind auch Bürgermeister Markus Brandlmayr (Bad Schallerbach) und Bürgermeister Dominik Richtsteiger (Wallern/Tr.) von der Kooperation begeistert.

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„Seitens der WKO Grieskirchen bedanken wir uns bei den Lehrkräften sehr herzlich für das große Engagement und das Bekenntnis zur Ausbildung oder Weiterbildung in der Region“, ist WKO-Leiter Hans Moser beeindruckt von dieser Initiative aus dem Portfolio „Schule trifft Wirtschaft“.





Foto ganz oben v. l.: Hans Moser, Hermann Binder, David Huber, Laura Rehberger, Markus Brandlmayr, Karl-Heinz Gruber und Dominik Richtsteiger.

