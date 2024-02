Second Hand als Bautrend?

Bauen und Wohnen haben einen erheblichen Einfluss auf unsere Umwelt. Um diese negativen Auswirkungen zu reduzieren, ist der möglichst lange Verbleib von Baustoffen im Stoffkreislauf und der Einsatz erneuerbarer Rohstoffe erforderlich.



Beim Dialog Holzbau 2024 am 15. Februar, 15.30 bis 18 Uhr, wird auf die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft eingegangen und welche Potenziale Holz als kreislauffähiges Material mitbringt. Prof. Michael Braungart gilt als einer der Erfinder des „Cradle to Cradle“-Konzepts. Er erklärt das Potenzial Holz als kreislauffähiges und nachwachsendes Material. Weiters wird ein spannendes Umsetzungsbeispiel vorgestellt. Andrea Kessler von den „materialnomaden“ präsentiert ihr aktuelles Projekt LENA in Stadl-Paura, ein Musterbeispiel für ressourceneffizientes und kreislauffähiges Bauen in Oberösterreich. Zum Abschluss werden Experten aus Wirtschaft, Politik und Architektur über Chancen und Machbarkeit von kreislaufgerechtem Bauen mit Holz diskutieren.



Dialog Holzbau: 15. Februar, 15.30 bis 18 Uhr, Kepler Hall, Johannes Kepler Universität Linz

Weitere Infos und Anmeldung: www.proholz-ooe.at