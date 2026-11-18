Für die Mitgliedstaaten bedeutet das neue verbindliche Obergrenzen für den Energieverbrauch und zusätzliche Anforderungen an die nationale Umsetzung. Die Frist dafür war der 11. Oktober 2025. Österreich ist mit der Novelle des Energieeffizienzgesetzes (EEffG) säumig. Die Energieeffizienz-Richtlinie (EED III) sieht vor, dass anstelle von „großen Unternehmen“ künftig „energieintensive Unternehmen“ in die Verpflichtung fallen. Eine österreichische Umsetzung ist in Vorbereitung.

Für Betriebe besonders relevant ist die Frage, ob sie unter die Auditpflicht fallen. Unternehmen, die in den vorangegangenen drei Jahren einen durchschnittlichen Energieverbrauch von mehr als 10 Terajoule (TJ)aufweisen – das entspricht 2,78 Gigawattstunden –, müssen ein regelmäßiges Energieaudit durchführen. Unternehmen mit einem durchschnittlichen jährlichen Energieverbrauch von mehr als 85 TJ (alle Energieträger) müssen ein Energiemanagementsystem einrichten. Energieaudits berücksichtigen dabei europäische oder internationale Normen wie EN ISO 50001 (Energiemanagementsysteme) oder EN 16247-1 (Energieaudits) oder, wenn ein Energieaudit inbegriffen ist, EN ISO 14000 (Umweltmanagementsysteme). Betroffene Unternehmen sollten ehestmöglich Energieverbräuche erfassen, Schwellen prüfen, Audits oder Managementsysteme vorbereiten und Prozesse dokumentieren.

Für energieintensive Betriebe kann die Richtlinie neben einer zusätzlichen Belastung auch eine Chance sein. Wer seinen Verbrauch kennt, erkennt meist auch Einsparpotenziale: bei Anlagentechnik, Beleuchtung, Logistik, Druckluft, Gebäudeeffizienz oder im Beschaffungswesen. Energieeffizienz ist damit nicht nur eine gesetzliche Aufgabe, sondern auch ein betriebswirtschaftlicher Hebel für niedrigere Energiekosten, für effizientere Prozesse und damit zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit.

Energieverbrauchsermittlung mit Umrechnungstabelle

Nachdem die Umsetzung der EED III zeitkritisch ist, ist zu erwarten, dass im Falle einer Umsetzung eine rasche Reaktion der Unternehmen erforderlich ist. Deshalb stellt die Monitoringstelle eine Umrechnungstabelle zur Verfügung. Das Tool dient zur Unterstützung sowie zur Einschätzung, ob die Schwellenwerte zu einem „energieintensiven Unternehmen“ gemäß EED III überschritten wurden. Das Ergebnis dient ausschließlich der Orientierung und hat keine Rechtswirkung. Richtigkeit und Vollständigkeit obliegen dem Unternehmen. Die verwendeten Umrechnungsfaktoren sind indikativ, da die rechtliche Grundlage noch nicht in Kraft ist.

EED III auf einen Blick