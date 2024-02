31 neue Erdbauer in OÖ

Kürzlich fand in der BAUAkademie BWZ OÖ in Steyregg/Lachstatt die offizielle Übergabe der Diplome an 31 neue Erdbauer statt, die die Prüfung mit Erfolg abgelegt haben. Bauinnungsmeister-Stellvertreter Wolfgang Holzhaider, BAUAkademie-Leiter Harald Kopececk und Innungsgeschäftsführer Markus Hofer haben die Diplome im Rahmen einer Feierstunde übergeben.



Folgende 31 Personen haben die Erdbauprüfung bestanden:

Enes Ajredini, Hörsching; Bernhard Aschauer, Dimbach; Stefan Beham, St. Roman; Nadine Böhm, Pfarrkirchen; Peter Brandstetter, Vorderweißenbach; Franz Dumfart, Leonding; Manuel Falkner, Kollerschlag; Jan Fehringer, Atzbach ; Markus Fischer, Wolfern; Michael Gerstmayr, Haag; Stefan Glöckl, Schardenberg; Alexander Hamminger, Gurten; Erwin Hobbiger, Neuzeug; Markus Kaiser, Mettmach; Erich Kals, Grünburg; Dominik Laher, Pöggstall/NÖ; Matthias Laher, Pöggstall/NÖ; Günter Mairhofer, Pettenbach; Dominic Mitterlehner, Pucking; Sebastian Paar, Ampflwang am Hausruckwald; Martin Reinthaler, Lembach; Michael Reisegger, Ort im Innkreis; Peter Richtsfeld, Haslach; Manuel Schachner, Garsten; Patric Schietz, Helfenberg; Theresa Schreiber, Aurach am Hongar; Martin Schweizer, Rainbach im Mühlkreis; Mario Wagner, Neuzeug; Gerold Walch, Gurten; Benjamin Waldhör, Frankenburg, Stephan Wiesinger, Sankt Georgen am Walde



Leistungen der Erdbauer

Erdbau-Unternehmen sind regional verbunden, sichern heimische Arbeitsplätze und sind ein wichtiger Teil der Wertschöpfungskette am Bau. In OÖ gibt es aktuell rund 430 Erdbau-Fachbetriebe. Nur diese dürfen das Erdbau-Logo führen.



Der professionelle Erdbau umfasst weit mehr Leistungen und Tätigkeiten als „nur“ den richtigen Umgang mit schwerem Gerät zur Bewegung von Erde, Schotter und Steinen. Erdbau-Unternehmen tragen eine hohe Verantwortung in den Bereichen technische Bauausführung, Qualität, Arbeitssicherheit, Umweltschutz und Materialverwertung. Das macht sie zu kompetenten Partnern rund um sämtliche Erdarbeiten, die zur Umsetzung kleiner und großer Bauprojekte gefragt sind. Nachstehend die Tätigkeiten, die Erdbau-Unternehmen ausführen:



Ausheben: Der Aushub von Kellern, Kanälen oder Künetten verlangt nach sehr genauer Arbeit. Das umliegende Gelände darf nicht in Mitleidenschaft gezogen werden, der Aushub muss entsprechend abtransportiert und/oder zwischengelagert werden, bevor er wiederverwertet oder deponiert wird.

Der Aushub von Kellern, Kanälen oder Künetten verlangt nach sehr genauer Arbeit. Das umliegende Gelände darf nicht in Mitleidenschaft gezogen werden, der Aushub muss entsprechend abtransportiert und/oder zwischengelagert werden, bevor er wiederverwertet oder deponiert wird. Planieren: Nach Beendigung von Erdarbeiten wird oftmals das Erdmaterial verdichtet und planiert, also geglättet. Dieser Arbeitsschritt bildet die Basis für die weitere Bearbeitung mit z.B. Asphalt im Wege- und Straßenbau

Nach Beendigung von Erdarbeiten wird oftmals das Erdmaterial verdichtet und planiert, also geglättet. Dieser Arbeitsschritt bildet die Basis für die weitere Bearbeitung mit z.B. Asphalt im Wege- und Straßenbau Abtragen: Erde besteht aus vielen verschiedenen Schichten, die in der Natur unterschiedliche Funktionen übernehmen. Der Erdbau nimmt darauf Rücksicht und achtet vor allem beim Abtrag darauf, dass die verschiedenen Arten von Erde und Gestein gezielt, auch an anderer Stelle, weitergenutzt werden können.

Erde besteht aus vielen verschiedenen Schichten, die in der Natur unterschiedliche Funktionen übernehmen. Der Erdbau nimmt darauf Rücksicht und achtet vor allem beim Abtrag darauf, dass die verschiedenen Arten von Erde und Gestein gezielt, auch an anderer Stelle, weitergenutzt werden können. Abbrechen: Beim Abbruch von Gebäuden fallen jede Menge wertvoller und manchmal auch gefährlicher Stoffe an, die fachgerecht getrennt, transportiert, gelagert und in der Folge recycelt oder deponiert werden müssen. Die Erdbau-Spezialisten wissen, worauf es dabei ankommt.

Beim Abbruch von Gebäuden fallen jede Menge wertvoller und manchmal auch gefährlicher Stoffe an, die fachgerecht getrennt, transportiert, gelagert und in der Folge recycelt oder deponiert werden müssen. Die Erdbau-Spezialisten wissen, worauf es dabei ankommt. Sichern: Hänge, Böschungen und Ufer sind von Natur aus instabile Geländeformen. Gezielte Erdbaumaßnahmen wie die Stabilisierung mit großen Steinen, die Drainagierung in Feuchtbereichen oder die Verfestigung von lockerem Material sichern das gefährliche Terrain.

Hänge, Böschungen und Ufer sind von Natur aus instabile Geländeformen. Gezielte Erdbaumaßnahmen wie die Stabilisierung mit großen Steinen, die Drainagierung in Feuchtbereichen oder die Verfestigung von lockerem Material sichern das gefährliche Terrain. Drainagieren: Bei Drainagearbeiten beweisen Erdbauer ihr geologisches Wissen und technisches Können. Mittels Grabungen und dem Einsetzen von Rohren, Kies und Schotter wird Bodenwasser gezielt um- und abgeleitet.

Bei Drainagearbeiten beweisen Erdbauer ihr geologisches Wissen und technisches Können. Mittels Grabungen und dem Einsetzen von Rohren, Kies und Schotter wird Bodenwasser gezielt um- und abgeleitet. Steinschlichtungen: Zur systematischen Bewegung von Erde und Gestein gehört auch das fachgerechte Schlichten von Geröll und Fels, z.B. in Form einer gesicherten Böschung oder einer Steinmauer aus entsprechend großen und schweren „Findlingen“. Der Erdbau bietet dafür Maschinen, Material und Know-how.